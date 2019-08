News Uomini e Donne | la redazione risponde alle critiche | “Rosiconi”

Uomini e Donne News - Giulia Cavaglià : baci e coccole a Mykonos - gossip : Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià: baci e coccole a Mykonos. Il ‘torrido’ gossip dalla Grecia Giulia Cavaglià, tornata single da qualche settimana dopo il rapido naufragio della love story con Manuel Galiano, sta trascorrendo delle movimentate vacanze a Mykonos. Ed è proprio dall’isola greca che giunge l’indiscrezione di un suo incontro assai intimo. coccole […] L'articolo Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià: ...

Uomini e Donne News : Intervista Esclusiva a Gianluca Pannullo! : Gianluca Pannullo, ex cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne, ha rilasciato un’Intervista nella quale racconta come è nata l’idea di fare una canzone, diventata in poche ore il tormentone dell’estate! Uomini e Donne: Gianluca Pannullo si racconta a tutto tondo parlando della sua esperienza nel programma di Maria De Filippi. Inoltre l’ex cavaliere del Trono Over racconta in Esclusiva per noi come è nata l’idea ...

Francesca Del Taglia di uomini e donne : News sul matrimonio con Eugenio : Francesca Del Taglia parla del matrimonio con il suo Eugenio: “La proposta? Non è ancora arrivata!” Ecco le sue parole Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo formano una delle coppie più durature del programma di Maria De Filippi uomini e donne. Da quando Eugenio, che era il tronista, scelse Francesca, sua corteggiatrice, i due non […] L'articolo Francesca Del Taglia di uomini e donne: news sul matrimonio con Eugenio proviene ...

Uomini e Donne News - bufera su Nilufar : attacco a tutti i tronisti - lei chiarisce : Nilufar Addati, le ultime news dopo Uomini e Donne Il successo di tronisti e troniste a Uomini e Donne sarà pure temporaneo ma porta comunque con sé molte soddisfazioni perché si cambia totalmente vita e si riesce a fare facilmente ciò che prima si credeva impossibile raggiungere con tanta semplicità; ci riferiamo chiaramente alle vacanze […] L'articolo Uomini e Donne news, bufera su Nilufar: attacco a tutti i tronisti, lei chiarisce ...

Uomini e Donne News - Sonia rompe il silenzio su Ivan : tutta la verità : Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan Gonzalez: tutta la verità della Pattarino dopo le voci di crisi e rottura Da giorni si sono fatte tambureggianti le voci che vorrebbero Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino al capolinea della loro love story. Poche ore fa, l’ex corteggiatrice, dopo giorni di silenzio, è tornata […] L'articolo Uomini e Donne News, Sonia rompe il silenzio su Ivan: tutta la verità proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : Nilufar Addati fa una promessa importante : Nilufar di Uomini e Donne promette: “Spero di potervelo presto raccontare” Pare davvero che questi ultimi giorni siano stati particolarmente importanti per Nilufar Addati. Difatti l’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne, in queste ore, ha rivelato su instagram di star affrontando giorni significativi. A quel punto molti fan della giovane ragazza di origini napoletane si sono immediatamente riversati sui social per ...

Uomini e Donne News - Nilufar : “Mi è successo qualcosa di particolare” : Nilufar Addati, super emozionata, rivela: “Ecco che cosa mi è successo oggi” Nella giornata di ieri, Nilufar Addati è sbarcata a Milano insieme ad una sua amica. La modella italo persiana è però tornata nella capitale della moda per degli impegni lavorativi e non per una semplice vacanza. A svelarlo è stata lei stessa proprio […] L'articolo Uomini e Donne news, Nilufar: “Mi è successo qualcosa di particolare” ...

Uomini e Donne News - pioggia di critiche per Rosa Perrotta : la vicenda : Rosa Perrotta: non solo parole dolci ma anche qualche critica. Ecco cosa sta succedendo Rosa Perotta sta vivendo, senza dubbio, un periodo d’oro. Una settimana fa, infatti, lei e Pietro Tartaglione sono diventati genitori per la prima volta. Il 25 Luglio alle 7:30 del mattino è nato il piccolo Dodo portando una ventata di felicità […] L'articolo Uomini e Donne news, pioggia di critiche per Rosa Perrotta: la vicenda proviene da Gossip ...

Uomini e Donne News : Giulia Cavaglia ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! : Giulia Cavaglià, protagonista dell’ultima stagione Uomini e Donne Trono Classico, ha detto addio in breve tempo al suo fidanzato Manuel Galiano. Poche ore fa l’ex tronista voleva far ricadere le colpe su di lui, ma la verità è un’altra! Giulia Cavaglià non convince: Ecco perché! Raffaella Mennoia, sulla scia di ciò che è accaduto dopo la scelta a Uomini e Donne Classico di Giulia Cavaglia, cerca di indagare per capire che cosa ...

Uomini e Donne News - Angela Nasti : la dichiarazione che fa discutere : Angela Nasti di nuovo nella bufera. Ecco che cosa è successo Ultimamente non si fa altro che parlare di Angela Nasti. Se inizialmente è stata criticata per la fine, fin troppo veloce, con Alessio Campoli, ora la ex tronista di Uomini e Donne è finita nella bufera per un altro motivo. A far discutere è […] L'articolo Uomini e Donne news, Angela Nasti: la dichiarazione che fa discutere proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News : Rosa Perrotta sulla bilancia dopo il parto : Rosa Perrotta si pesa per la prima volta dopo aver partorito, l’incontro è temutissimo Avete presente The Imperial March la “musichetta” che accompagna il personaggio di Darth Vade di Star Wars? Bene, questa sarà sicuramente la melodia che Rosa Perrotta avrà avuto nelle orecchie quando si è ricordata che era giunto il momento di pesarsi. […] L'articolo Uomini e Donne news: Rosa Perrotta sulla bilancia dopo il parto ...

News Uomini e Donne : Rosa Perrotta fa un annuncio importante : Rosa Perrotta di Uomini e Donne annuncia quando mostrerà suo figlio ai fan Rosa Perrotta, un paio di giorni fa, come tutti sapranno ormai a menadito, ha dato alla luce il suo primo figlio. E ovviamente sono stati tanti i fan sui social a chiedere all’ex tronista del Trono Classico di Uomini e Donne quando mostrerà a tutti il bambino. E dopo tante domande di questo genere, Rosa di UeD ha finalmente rotto il silenzio, annunciando ...

Uomini e Donne News - Manuel dopo Giulia : ultima pesante frecciatina? : news Uomini e Donne, Manuel Galiano e Giulia Cavaglià oggi Le ultime news su Uomini e Donne riguardano proprio loro, i chiacchieratissimi Manuel Galiano e Giulia Cavaglià, che recentemente sono tornati al centro del gossip per via dell’intervista rilasciata a Raffaella Mennoia per Witty; i due in quell’occasione hanno dato la loro spiegazione sui fatti […] L'articolo Uomini e Donne news, Manuel dopo Giulia: ultima pesante ...

Uomini e Donne News : Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio : Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio alle sue follower Oltre ad essere bellissima e giovanissima, Nilufar Addati è una ragazza molto intelligente. Tramite i social spesso è solita lanciare dei messaggi molto importanti e ciò non può far altro che bene visto che l’ex tronista di Uomini e Donne è seguita da tante giovanissime. Ieri, […] L'articolo Uomini e Donne news: Nilufar Addati lancia uno splendido messaggio proviene da ...