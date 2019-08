Nel padovano un comune di 7mila abitanti dota i vigili urbani di una pistola-mitra

Nel padovano anticipano il dl sicurezza bis : pistola-mitraglietta ai vigili : La giunta di Solesino stanzia 4mila euro per l'equipaggiamento della polizia locale, che comprende giubbotto antiproiettile e una Glock

Bimba cade dalla finestra e fa un volo di tre metri Nel padovano : è grave : Paura nel padovano dove una Bimba di 4 anni di origine olandese è caduta da una finestra facendo un volo di tre metri : il fatto è accaduto nell’abitazione dei nonni della piccola a Carmignano di Brenta, dove la Bimba , insieme ai genitori si trovava per trascorrere le vacanze estive. Immediato il soccorso dell’elicottero del 118 che ha trasportato la piccola al pronto soccorso pediatrico. Stando alle prime testimonianze, la bambina è ...

Lotta alle bestemmie Nel comune padovano : multa di 400 euro a chi impreca in pubblico : A Saonara l'amministrazione comunale ha deciso di varare un nuovo regolamento di polizia urbana che tra le altre cose impone a tutti il divieto di bestemmiare in pubblico. "È un tentativo di arginare un malcostume che, soprattutto tra gli under 18, è diffusissimo" ha spiegato il sindaco Walter Stefan.Continua a leggere