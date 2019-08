Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma, 7 ago. (AdnKronos) - "Con il piano periferie e il patto per il Sud il governoaveva riacceso una speranza per Scampia. Oggi leggiamo Fico, Lezzi e De Magistris farsi i complimenti. Ora, non vogliamo i grazie. Ma almeno iniziassero adlecon i!”. Lo scrive s

zazoomnews : Napoli: Valente (Pd) ‘abbattere Vele con soldi stanziati da Renzi’ - #Napoli: #Valente #‘abbattere #soldi - TV7Benevento : Napoli: Valente (Pd), 'abbattere Vele con soldi stanziati da Renzi'... - catenaaurea66 : Jordi Savall con Hesperion XXI, Gagliarda Napoletana, di Antonio Valente (1520 - Napoli 1601). -