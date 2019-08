Muore per un’influenza al ritorno dalle vacanze

A 88 anni Muore Toni Morrison : la prima donna di colore a vincere il Nobel per la letteratura - : Carlo Lanna Toni Morrison era una delle scrittrici di colore più affermate degli ultimi anni, si spegne all'età di 88 anni spiazzando il mondo della letteratura di oggi La notizia è di qualche minuto fa. Si spegne a 88 Toni Morrison, celebre scrittrice statunitense di colore, prima donna a vincere il Premio Nobel per la letteratura. È stata una fonte interna alla casa editrice Knopf a rilasciare il triste necrologio, poi confermato ...

Perde il controllo della moto e si schianta contro il guard rail : Muore a 18 anni : Lo schianto è avvenuto nella notte a Monte Pellegrino, nel palermitano. Per il 18enne non c'è stato nulla da fare, grave...

Motociclista Muore dopo incidente a Campo Imperatore : L'Aquila - Una Motociclista 45enne di Porto San Giorgio, è morto ieri dopo essere stato ricoverato presso il nosocomio aquilano di San Salvatore, a seguito di un incidente. L'Uomo stava percorrendo con la sua moto la piana di Campo Imperatore, quando nei pressi della Fossa di Paganica ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuoristrada, ed è rimasto ferito gravemente, immediatamente soccorso è stato trasportato ...

Ragazzo di 18 anni Muore in spiaggia per una congestione - polemiche sui soccorsi : Era partito con il padre da Buccino, in provincia di Benevento. Un Ragazzo rumeno - aveva appena compiuto 18 anni - è morto sulla spiaggia di Scauri, località balneare vicino Formia, a causa probabilmente di una congestione. Si è sentito male in mare e per lui, nonostante il soccorso di alcuni vicini di ombrellone che hanno provato a rianimarlo con un massaggio cardiaco, non c'è stato nulla da fare. I bagnanti presenti sul ...

Ex pallavolista Muore di leucemia a 32 anni : "Non dimentico perché ho iniziato la battaglia” : “A volte vorrei mollare, ma non dimentico mai perché ho iniziato questa battaglia. Ogni tanto mi siedo ma non mi arrendo”, scriveva su Instagram la giovane Federica De Biasi, campionessa nello sport e nella vita scomparsa prematuramente a causa della leucemia. L’ex giocatrice di pallavolo aveva portato avanti una battaglia lunga 5 anni contro la malattia.Alla fine però non ce l’ha fatta ed è morta la ...

Dimesso dall'ospedale - bimbo di 3 anni Muore per emorragia interna : Il decesso è avvenuto dopo due ricoveri in ospedale, il piccolo aveva accusato dei forti dolori alla pancia. Potrebbe essere un’emorragia interna ad aver ucciso un bimbo di 3 anni avvenuta la notte del 30 luglio dopo due ricoveri all’ospedale di Santoro, in provincia di Vicenza. E’ quanto emerso dall’autopsia disposta dal sostituto procuratore berico Luigi Salvadori. La stessa autopsia ha sottolineato che si tratta di “evento raro" ...

Bimbo di 3 anni arriva in ospedale con il mal di pancia : dopo poche ore Muore di diabete - aperta un’inchiesta : Un bambino di 3 anni è morto a Valli del Pasubio in provincia di Vicenza dopo essere stato ricoverato due volte in ospedale. Per il piccolo è stata disposta l’autopsia e sulla vicenda, ancora da chiarire, indagano i carabinieri. Il piccolo nel pomeriggio di martedì ha iniziato ad accusare dei forti dolori alla pancia. I genitori lo hanno portato al pronto soccorso dove, dopo tutti gli accertamenti del caso, è stato dimesso dai medici. ...

Firenze - cerca di sfuggire alle fiamme sul tetto : operaio di 27 anni precipita e Muore sul colpo : Drammatico incidente sul lavoro a Castelfiorentino, dove un operaio di 27 anni è precipitato dal tetto di un capannone industriale che stava riparando dopo che sulla struttura è scoppiato un incendio. Per sfuggire alle fiamme ha fatto un balzo all'indietro ma è caduto, facendo un volo di 10 metri. Con lui si trovava lo zio, che ha assistito alla tragedia. Il ragazzo stava riparando il tetto di un capannone industriale a Cambiano, di proprietà di ...

Belluno - cuoco 36enne colpito da un fulmine Muore per ipotermia : Daniele Del Nobile, originario del Foggiano, era un lavoratore stagionale in un rifigio di Livinallongo: si suppone che abbia perso i sensi dopo un temporale

Person of Interest 5 - in streaming gli ultimi episodi : ‘Ognuno di noi Muore da solo’ : “Lascia che ti racconti chi eravamo. Lascia che ti racconti chi sei tu” Dopo Matrix si poteva dire qualcosa di nuovo sulle macchine e sul futuro dell’uomo? Christopher Nolan ha pensato di sì e con una run di 5 stagioni e 103 episodi è riuscito ad affrontare i limiti di una macchina senza il supporto dell’etica. Person of Interest è una serie incentrata su un gruppo di Persone raccolte intorno ad un geniale scienziato che intervengono ...

Piazza Armerina - tragico schianto : Mario Muore mentre va a lavoro - quattro persone ferite : Un morto e 4 feriti, tra cui un vigile del fuoco. Questo il bilancio di un incidente stradale, uno scontro fra due auto, avvenuti stamani nella strada provinciale tra Piazza Armerina ed Enna. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima (Mario Falcone) avrebbe invaso la carreggiata opposta dove stava transitando una Golf Volkswagen bianca con a bordo tre giovani.Continua a leggere

Lutto in casa Torino - Muore ex calciatore granata : debuttò pochi giorni dopo la tragedia di Superga : Attraverso una nota sul sito ufficiale granata, il Torino comunica la morte di un ex calciatore della squadra piemontese. Ecco il testo integrale. “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club, profondamente commossi, partecipano sentitamente al dolore della famiglia Vandone per la scomparsa di Guido Vandone, ex portiere granata. calciatore proveniente dal nostro settore giovanile, a lui e ai suoi giovani compagni toccò ...

Due camion si incendiano a Borgo Panigale - A14 riaperta. Un autista Muore carbonizzato : Uno scontro fra tre camion, due dei quali sono andati a fuoco è avvenuto a Borgo Panigale, a Bologna, a pochi metri dall'incendio che fece crollare un ponte il 6 agosto dell'anno...