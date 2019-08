Monica Lewinsky produrrà la nuova stagione di American Crime Story sullo scandalo Clinton

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019)produrrà ladella serie tvche ha portatoa dimettersi. Lo scrive la BBC. La serie, ideata da Ryan Murphy - già creatore di Glee e di Scream Queens - dopo aver portato in televisione il processo contro O.J. Simpson e l’omicidio di Gianni Versace, in questasi focalizzerà sulla relazione tra Bill, che ha portato alla richiesta di impeachment dell’ex presidenteo. Laavrà come protagonisti Beanie Feldstein, che ricoprirà il ruolo di, e Sarah Paulson, nei panni di Linda Tripp, la funzionaria che ha registrato di nascosto le conversazioni tra la stagista e il presidente. Non è stato però ancora reso noto chi ricoprirà i panni di Bill e Hillary. “Ero ...

