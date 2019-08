Milano unica negativa in Europa I venti di crisi deprimono la Borsa

Atalanta a Milano - La Curva Nord risponde con un duro Comunicato : Vista così, è una contraddizione. Nel giorno in cui Milan e Inter presentano il progetto per la costruzione di un nuovo stadio e l’abbattimento del Meazza, i tifosi rivendicano la sacralità della Scala del Calcio.La Curva Nord non dice solamente no ad ospitare a San Siro l’Atalanta per le partite di Champions. Gli ultras vanno oltre, con una sottile provocazione che potrebbe suonare ai più sensibili come una minaccia se non fosse per due ...