Milan | il 17 agosto amichevole contro il Cesena al Manuzzi

Milano deserta - cartoline di una domenica d’agosto : la fotogallery : Milano deserta, cartoline di una domenica d’agosto: la fotogallery Le immagini suggestive delle vie della città senza auto, con pochi pedoni e qualche ciclista. Ma per chi resta, non mancano le cose da fare: eccone alcune Parole chiave: fotogallery ...

Calciomercato 3 agosto sabato : Juve - Dybala-Lukaku : altra svolta. Inter-Dzeko - nuovi dettagli. Milan - Correa si farà : Calciomercato 3 agosto- Ecco le trattative di oggi sabato 3 agosto. JuveNTUS– Continua a tener banco il possibile scambio tra Lukaku e Dybala. Manchester United e Juventus valuteranno il da farsi a circa 5 giorni dalla chiusura del mercato inglese. Dybala potrebbe aprire al suo passaggio in maglia Reds, ma avrebbe avanzato un’offerta monstre. Il […] L'articolo Calciomercato 3 agosto sabato: Juve, Dybala-Lukaku: altra svolta. ...

Pop Art - Picasso e i tesori di Sichuan : le mostre di agosto fra Milano - Roma e Napoli : Il mese di agosto offre un ricco calendario di mostre dedicate alla Pop Art, alla fotografia contemporanea e ai grandi nomi come Picasso, ma anche all'archeologia orientale e a quella nostrana: da Milano a Napoli, passando per Venezia e Roma, le possibilità di trascorrere le vacanze all'insegna della cultura sono davvero tante. Ecco le principali mostre in corso nelle principali città italiane.Continua a leggere

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 2 Agosto : Caso rubli – La svolta nell’inchiesta di Milano : rubligate: “Due incontri prima del Metropol” Lo sostengono i pm: l’affare del petrolio fu discusso prima sia Roma che a Mosca di Davide Milosa Il Codice Papeete di Marco Travaglio Chissà chi è il giureconsulto che, sul bagnasciuga del Papeete Beach, equivalente leghista delle Frattocchie comuniste, sta erudendo il pupo Matteo sui temi della giustizia. Probabilmente il bagnino, il gelataio, o il ragazzo del cocco. L’altroieri in una ...

Cosa fare ad agosto a Milano : Guida per districarsi fra mostre, cinema all'aperto, piscine e gite da fare in giornata, per quelli che restano

Amichevole Milan-Manchester United in tv su Sportitalia sabato 3 agosto : Il Milan ha ottenuto la seconda sconfitta nell’International Champions Cup. Dopo aver perso contro il Bayern Monaco, i rossoneri sono stati infatti battuti anche dal Benfica. Il prossimo avversario nella competizione dei ragazzi allenati da Marco Giampaolo sarà il Manchester United. Le due squadre si affronteranno sabato 3 agosto 2019 al Principality Stadium di Cardiff. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sportitalia alle ore 18.30. Si ...

Milano. Ferragosto 2019 al Castello : laVerdi partecipa alla grande festa di Ferragosto al Castello Sforzesco, organizzata dal Comune di Milano per i milanesi e i

Dal 1° al 31 agosto chiuderà per lavori il tratto tra Loreto e Udine della metropolitana M2 di Milano : La metropolitana M2 di Milano (la verde) chiuderà per un breve tratto per tutto il mese di agosto, dal 1° al 31: verrà sospesa la circolazione nel tratto che va da Loreto a Udine, quindi i treni non fermeranno nelle due

Milan - per la prima volta amichevole in Kosovo il 10 agosto : Milan amichevole Kosovo. Si sta delineando sempre di più il quadro dell’estate del Milan, ormai prossimo al raduno a Milanello martedì prossimo, 9 luglio, agli ordini del nuovo tecnico Marco Giampaolo. La formazione rossonera scenderà infatti in campo sabato 10 agosto contro l’FC Feronikeli in una gara amichevole che sarà disputata al “Fadil Vokkri Stadium” […] L'articolo Milan, per la prima volta amichevole in ...