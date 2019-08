Migranti | Open arms | Entreremo in Italia Salvini | Provocazione

Migranti : Malta respinge Open Arms : Un’imbarcazione a vela con a bordo 15 Migranti è stata intercettata oggi dalle motovedette della Guardia di finanza al largo del Capo di Leuca (Lecce). I Migranti sarebbero di nazionalità curda e irachena. Altre tre persone a bordo, due uomini e una donna di origini ucraine e moldave, sono invece sospettate di essere gli scafisti. Il veliero era in mare da tre giorni secondo quanto hanno raccontato i Migranti ai militari ...

Migranti - Malta : no ingresso a Open Arms : 19.31 Il governo di Malta ha rifiutato il permesso ad entrare nelle acque territoriali richiesto dalla nave Open Arms, battente bandiera spagnola, della Ong Proactiva con 121 Migranti a bordo. Lo indicano fonti maltesi. Tra le 121 persone ci sarebbero anche 4 bambini. La nave, secondo i dati del sito Marinetraffic.com, attualmente è a circa 60 miglia a ovest di Malta e a circa 30 miglia a est di Lampedusa.

Migranti - i 40 della Alan Kurdi sbarcati a Malta - “ma non resteranno sull’isola”. Intanto - la Open Arms viaggia con 161 persone a bordo : Sono sbarcati a Malta i 40 Migranti salvati giovedì sera dalla Alan Kurdi, nave della ong tedesca Sea-Eye, dopo il via libera annunciato dal premier maltese Joseph Muscat. Nessuno dei profughi a bordo resterà sull’isola e, come nei casi precedenti, la nave non è stata autorizzata a entrare nelle acque territoriali maltesi: è stata la guardia costiera a prendere in carico le persone in acque internazionali, per poi portarle alla Valletta. ...

Migranti - Open Arms soccorre 124 persone e cerca “un porto sicuro”. Il Viminale firma il divieto d’ingresso : Sono 124 i Migranti a bordo della nave dell’ong spagnola Proactiva Open Arms intervenuta in due diversi naufragi tra la serata di giovedì e la mattina di venerdì. Nella prima operazione di soccorso, secondo quanto riferito dal fondatore dell’organizzazione, Oscar Camps, l’equipaggio ha avvicinato un gommone in avaria a circa 70 miglia dalle coste di Zuwarah (Libia), in acque internazionali, e la sua posizione è stata segnalata ...