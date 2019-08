Mia Bellucci incanta su Instagram

Mia Bellucci si prende la scena sui social : il profilo della giocatrice del Milan - : Marco Gentile Mia Bellucci farà parte della rosa del Milan femminile anche in questa stagione. La sexy calciatrice rossonera vanta oltre 20.000 follower su Instagram Il Milan femminile per la stagione 2019-2020 sta prendendo forma e Mia Bellucci farà parte della rosa di Maurizio Ganz e vorrà di sicuro ritagliarsi uno spazio importante nella formazione rossonera dato che l'anno scorso non ha potuto praticamente giocare causa ...