Mercoledi 7 Agosto sui canali Sky Cinema HD

Maximilian su Rai 3 mercoledì 7 e giovedì 8 agosto (in replica un anno dopo) : Maximilian su Rai 3 miniserie in due parti su Maria e Massimiliano d’Austria mercoledì 7 e giovedì 8 agosto Maximilian…un anno dopo. A un anno di distanza dalla prima tv dello scorso anno torna su Rai 3 la miniserie in costume austriaca Maximilian mercoledì 7 e giovedì 8 agosto. La trama La storia di Maximilian inizia nel 1477 quando Carlo il temerario, duca di Borgogna, muore, avendo come unica erede la figlia Maria. Secondo la ...

Blood & Treasure su Rai 2 in seconda serata - anticipazioni di mercoledì 7 agosto : Blood & Treasure su Rai 2 mercoledì 7 agosto le anticipazioni degli episodi 10 e 11 A brevissima distanza dagli Stati Uniti, prosegue su Rai 2 la prima stagione di Blood & Treasure la serie action ambientata per lo più a Roma con al centro una coppia formata da una ladra di origini egiziane e un ex agente FBI esperto di antichità che vanno alla ricerca delle tombe perdute di Antonio e Cleopatra. La serie è stata rinnovata per una seconda ...

Elementary 7 - le anticipazioni degli episodi di mercoledì 7 agosto su Rai 2 : Elementary su Rai 2 la settima e ultima stagione, le anticipazioni di mercoledì 7 agosto Prosegue l’appuntamento su Rai 2 con Elementary in prima tv assoluta, due nuovi episodi mercoledì 7 agosto a breve distanza dagli Stati Uniti dove l’ultima stagione della versione americana di Sherlock Holmes è attualmente in onda su CBS. Questa sera su Rai 2 episodi 7 e 8. A seguire, sempre in prima tv assoluta, due episodi di Blood & ...

Guida tv mercoledì 7 agosto - i programmi di oggi : parte la serie flop The Fix su Canale 5 : programmi tv di mercoledì 7 agosto – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Superquark Rai 2 ore 21:20 Elementary 7×07-08 1a Tv (qui le anticipazioni) a seguire Blood & Treasure 1a TV 1×10-11 (qui le anticipazioni) Rai 3 ore 21:20 Maximilian prima parte (qui le anticipazioni) Canale 5 ore 21:20 The Fix 1a Tv 1×01-02-03 (qui le anticipazioni) + Station 19 1a Tv Free 1×01 (qui le anticipazioni) Rete 4 ore ...

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di mercoledì 7 agosto 2019 : anticipazioni puntata 5313 di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 7 agosto 2019: Vittorio (Amato D’Auria) viene ancora “distratto” da Anita Falco (Ludovica Bizzaglia)… Alberto Palladini (Maurizio Aiello) irrompe a sorpresa a casa di Marina (Nina Soldano). L’uomo riuscirà a scoprire il rapporto che lega la donna ad Arturo (Massimiliano Iacolucci)? Emergono sempre di più le divergenze tra Nadia (Magdalena Grochowska) e ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per mercoledì 7 agosto - ancora maltempo al Nord Italia con forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo - le previsioni di mercoledì 7 agosto : Meteo, le previsioni di mercoledì 7 agosto Almeno fino a giovedì continuano i temporali al Nord e in parte del Centro e il caldo intenso nel Sud. Rovesci su Alpi, Prealpi e alta Toscana Parole chiave: Meteo ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di mercoledì 7 agosto 2019 : anticipazioni puntate 45 e 46 di BITTER SWEET – ingredienti d’amore, in onda mercoledì 7 agosto 2019 alle 14,45 su Canale 5: Ferit comunica di essersi fidanzato ufficialmente con Nazli e nessuno ha il sospetto che sia tutta una farsa. Nazli però, sapendo che i suoi genitori non approvano questo matrimonio, vorrebbe tirarsi indietro… Le nozze stanno per avvenire, ma Ferit e Nazli si trattengono al lavoro fino a poche ore prima ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di mercoledì 7 agosto 2019 : anticipazioni puntata 781 di Una VITA di mercoledì 7 agosto 2019: Arturo tenta di togliersi la VITA, ma Felipe ha tolto le pallottole dalla pistola; convocato dal colonnello a casa sua, l’avvocato lo convince a rinunciare al suo folle proposito. Intanto Silvia torna ad Acacias con una lettera di Elvira per Arturo. Samuel fa finta di non sapere niente di suo padre Jaime e promette a Diego di rivolgersi a Felipe affinché ...

Le previsioni astrali di mercoledì 7 agosto : giornata top per Sagittario e Leone : L'oroscopo di mercoledì 7 agosto 2019 si prospetta particolarmente interessante per i nati sotto i segni di fuoco. Nel lavoro il segno più fortunato sarà il Leone, accompagnato dal Toro, mentre in amore la giornata sarà perfetta per i nati sotto il segno zodiacale del Sagittario. La giornata per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23 agosto): il vostro capo vi potrebbe fare un'offerta di lavoro che non potrete assolutamente rifiutare, un ...

L'oroscopo di domani mercoledì 7 agosto da Ariete a Vergine : Cancro primo in classifica : L'oroscopo di domani 7 agosto 2019 parte in grande stile svelando la classifica e le previsioni zodiacali su amore e lavoro. Sotto indagine in questo contesto, come da prassi da tempo consolidata, l'Astrologia applicata ai primi sei segni. Ansiosi di mettere in risalto i migliori e i peggiori tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine? Intanto, diciamo che la giornata sotto analisi quest'oggi è abbastanza interessante per due motivi: il ...

Maria Teresa su Rai 3 la miniserie in due parti mercoledì 31 e giovedì 1 agosto : Maria Teresa la storia dell’Imperatrice austriaca su Rai 3 mercoledì 31 e giovedì 1 agosto. miniserie sulla figlia di Carlo VI d’Asburgo Amanti delle serie tv in costume preparatevi è in arrivo una nuova principessa per soddisfare i vostri gusti. In due serate su Rai 3 arriva la storia di Maria Teresa d’Austria principessa e futura imperatrice, figlia di Carlo VI d’Austria, ambientata nel pieno del ...