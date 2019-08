Mercato James – Il Napoli lascia la strada del prestito Ultimi aggiornamenti

CalcioMercato - indizi clamorosi su Modric - James e Dzeko : le ultime su Milan - Napoli - Roma e Inter : La Roma ha diramato la lista dei convocati per la partita di stasera contro i baschi dell’Athletic Bilbao, l’amichevole è in programma alle 20 al Renato Curi di Perugia. Questo l’elenco. Portieri: Pau Lopez, Fuzato, Mirante; difensori: Juan Jesus, Kolarov, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Spinazzola; centrocampisti: Cristante, Lorenzo Pellegrini, Perotti, Zaniolo, Diawara; attaccanti: Dzeko, Under, Kluivert, Antonucci. ...

CalcioMercato Napoli - il presidente dell’Atletico Cerezo : “James Rodriguez?…” : Calciomercato Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, l’altra squadra oltre ai partenopei interessata a James Rodriguez, in attesa che il Real si esponga pubblicamente sul futuro del colombiano. “Ci interessa James Rodriguez? La nostra rosa è chiusa. Siamo già forti e siamo pronti per affrontare le coppe europee, la Liga e le altre competizioni che ci attendono ...

La Stampa : Zidane spera che il Mercato gli levi dai piedi Bale e James : A volte non si è mai ricchi abbastanza, scrive La Stampa. Anche i club più ricchi, come il Real Madrid, piangono. L’estate che hanno di fronte Florentino Perez e Zinedine Zidane non è delle migliori, anzi, si presenta con diversi malumori, nonostante il Real sia tornato a spendere come una volta: 373 milioni in un’estate, comprensivi dei settanta per Van De Beek. Le prime amichevoli si sono concluse con “dolorosi ...

CalcioMercato Napoli – Da James e Lozano nessuna risposta : spunta la pista Zaha : Le trattative per James Rodriguez e Hirving Lozano sono in fase di stallo: il Napoli sonda il terreno per arrivare a Wilfred Zaha Il Napoli studia il grande colpo per coronare la sua sessione estiva di Calciomercato e consegnare il tanto atteso top player a Carlo Ancelotti. L’allenatore dei partenopei ha segnalato il nome di James Rodriguez, talentuoso trequartista colombiano già allenato in passato al Real Madrid e al Bayern Monaco, ma ...

CalcioMercato - le notizie di oggi – Nuovo 11 Fiorentina - parla l’agente di James - Kean e Cutrone via : IL Nuovo 11 DELLA Fiorentina – Dopo una prima parte sottotono anche e soprattutto dovute alle novità societarie il Calciomercato della Fiorentina decolla con importanti novità nelle ultime ore. La nuova dirigenza guidata da Rocco Commisso ha obiettivi veramente importanti, è tornato l’entusiasmo dopo una stagione veramente deludente e che si è conclusa con la salvezza all’ultima giornata di campionato, l’intenzione sarà quella di ...

Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli : “In Spagna davano per certo James all’Atletico - bisogna aspettare la fine del Mercato” : Carlo Alvino a Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della situazione per il colombiano James Rodriguez sempre in orbita Napoli. Le sue parole: “Ricordo quotidiani spagnoli che avevano già dato l’affare James-Atletico per concluso. certo, anche io l’ho dato per concluso, ma io aspetto la fine del mercato senza farmi prendere dall’ansia. Io sono molto tranquillo, penso a quello che il signor James ha detto ad ...

CalcioMercato Napoli - Jorge Mendes allo scoperto su James Rodriguez : “Cosa farà?” - l’agente risponde così… : Calciomercato Napoli, continua a rimanere un intrigo la vicenda riguardante James Rodriguez: ieri dalla Spagna hanno fatto capire che il Real Madrid ha fatto dietrofront. Né partenopei né Atletico, il colombiano è tornato ad allenarsi coi blancos dopo più di due anni e Florentino Perez non ha più intenzione di cederlo. Calciomercato Napoli, clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa: “James Rodriguez resta al Real!” In attesa di conferme o ...

CalcioMercato Napoli - clamoroso dalla Spagna. ‘AS’ informa : “James Rodriguez resta al Real!” : Calciomercato Napoli, la notizia che rimbalza dalla Spagna potrebbe avere del clamoroso. James Rodriguez, obiettivo concreto di azzurri e Atletico Madrid, potrebbe rimanere al Real. E’ ‘AS’ a scriverlo, spiegando che c’è stato un dietrofront di Florentino Perez riguardo la sua cessione per via del grave infortunio ad Asensio. Il colombiano, che è tornato ad allenarsi oggi coi blancos dopo ben 787 giorni, sempre ...

Mercato Napoli – Sfuma Pépé - tutto su James ed Icardi : Mercato Napoli – Stando a quanto riportato da “Il Roma”, tramite la firma di Giovanni Scotto, sottolinea la linea del presidente De Laurentiis sul Mercato. Mercato Napoli – Sfumato Pépé, Adl punta tutto su James ed Icardi. Sfumato Pèpè Mercato Napoli – “Il Napoli deve rassegnarsi a perdere Nicolas Pépé. L’Arsenal è sempre più vicino all’ingaggio dell’attaccante ivoriano del Lille, che il club ...

Mercato Olimpia Milano – Vicina la risoluzione di James Nunnally : pronto il trasferimento in Cina : James Nunnally pronto a risolvere il suo contratto con l’Olimpia Milano: l’ex Avellino e Fenerbahce firmerà con gli Shanghai Sharks L’arrivo di Ettore Messina sulla panchina dell’Olimpia Milano ha portato con sé diversi cambiamenti. Uno fra tutti riguarda gli status di due dei migliori giocatori della passata stagione, Mike James e James Nunnally. Se per il primo è in atto un vero e proprio braccio di ferro, tra presunte bugie e chiare ...

CalcioMercato Napoli News/ Su Pepe c'è l'Arsenal e James Rodriguez... - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News, oggi 27 luglio 2019: l'affare Nicolas Pepe si potrebbe chiudere presto. Discordanti le voci sul futuro di James Rodriguez

Mercato Napoli - James trattativa che va avanti - non esclude Pépé” : Giorni di Mercato caldissimi a Napoli, dove i tifosi attendono il grande colpo: la notizia del presunto accordo con il Lille per Pépé ha scaldato gli animi azzurri, ma la pista James Rodriguez non sembra comunque definitivamente chiusa. L’arrivo di Pépé al Napoli per la cifra record di 80 milioni potrebbe non precludere l’acquisto di James Rodriguez, per il quale la trattativa con il Real Madrid va avanti ormai da settimane. Il ...

CalcioMercato Napoli News/ Ancelotti svela : 'Offerte per James Rodriguez e...' : Calciomercato Napoli, oggi 25 luglio 2019 ultime notizie: le trattative, le voci e le indiscrezioni sulle operazioni portate avanti dai partenopei.

CalcioMercato Napoli - il consigliere delegato dell’Atletico esce allo scoperto su James Rodriguez : “James? Dipende molto dal presidente del Real Madrid. So che piace al nostro allenatore, che James non vuole continuare nel Real Madrid e che il Real non vuole che continui, ma ci devono essere molte circostanze affinché ciò sia possibile. Sarebbe molto bello” Sono le parole del consigliere delegato dell’Atletico Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, intervenuto ai microfoni della ESPN per fare il punto in merito alla ...