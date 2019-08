Mercato immobiliare | in 12 anni 100 miliardi da immigrati in Italia | hanno comprato

Case - in Sicilia compravendite con il segno più : riparte il Mercato immobiliare : immobiliare, in Sicilia Case in vendita con il segno più. Lo conferma una recente indagine sull’andamento del risparmio – curata da Banca Intesa, Centro Einaudi e Doxa – che stima che ogni famiglia possiede in media un patrimonio di 270 mila euro, di cui quasi due terzi investiti in immobili. Si conferma, ancora una volta, una caratteristica tutta italiana: preferire l’acquisto dell’abitazione, in alternativa alla semplice locazione. Non ...