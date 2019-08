MAX PEZZALI E LA MOGLIE DEBORA PELAMATTI ' Presto a Miami insieme | la mia meta'

MAX PEZZALI al Concerto Del Cuore con The Kolors - Arisa - Bianca Atzei : ospiti e biglietti in prevendita : Il Concerto Del Cuore si terrà a Milano il 29 settembre, al Teatro Degli Arcimboldi. Arisa, Bianca Atzei e Federica Carta ma anche Paola Iezzi, Enrico Nigiotti, The Kolors e Virginio si esibiranno al Concerto Del Cuore che vedrà la partecipazione di Max Pezzali. Presentano l'evento Katia Follesa, Angelo Pisani e Stefano Fisico. Le prevendite sono già attive a tre fasce di prezzo: Platea bassa euro 60 Platea alta euro 50 I e II galleria ...

Welcome to Miami (South Beach) di MAX PEZZALI - testo e significato : il brano racconta il suo viaggio in America : testo e significato di Welcome to Miami, il nuovissimo singolo di Max Pezzali in rotazione radiofonica da venerdì 21 giugno. Il brano anticipa il suo nuovo lavoro discografico la cui uscita è prevista per il 2020. Max Pezzali torna in radio con un nuovo singolo che anticipa l’uscita del suo prossimo album “Welcome to Miami (South Beach)” è il titolo del nuovo singolo rilasciato da Max Pezzali lo scorso venerdì 21 giugno. ...

