Matteo Salvini | nessun rimpasto di Governo

Crisi di governo - Matteo Salvini pone le condizioni per andare avanti : flat tax e autonomia : In queste ore convulse, Matteo Salvini è stato Palazzo Chigi con il premier Conte e l'altro vicepremier Luigi Di Maio. Salvini, che da indiscrezione chiede la testa di tre ministri, ha annullato la tappa del beach tour di questo pomeriggio. I nomi, da quanto si apprende, sarebbero quelli di cui si è

Matteo Salvini a Palazzo Chigi : Il vicepremier Matteo Salvini è a Palazzo Chigi, a poche ore dalla votazione in Senato sulla Tav. Nella sede del governo è presente il premier Giuseppe Conte e potrebbe esserci anche il leader M5S Luigi di Maio.In serata il ministro dell’Interno terrà un comizio a Sabaudia dove, hanno annunciato i suoi, “farà dichiarazioni importanti

Agorà - Chef Rubio contro Matteo Salvini : 'Sembra di vivere in un videogame' : Chef Rubio si scaglia ancora una volta contro Matteo Salvini. Lo fa da ospite della trasmissione Rai Agorà e lo fa senza citare il leader della Lega, ma proferendo chiare parole di dissenso verso quelli che sono autentici marchi di fabbrica della politica messa in atto dal Ministro dell'Interno. Dalle scelte fatte sui migranti alle Ong, passando per il decreto sicurezza e alla legittima difesa. Punti di cui Salvini fa vanto e che, invece, ...

Tour delle spiagge - Matteo Salvini annulla anche l’evento ad Anzio : Il ministro degli Interni Matteo Salvini, dopo aver saltato la tappa di questa mattina del suo Tour nelle spiagge del Centro Sud, ha acancellato anche il comizio pomeridiano che doveva svolgersi ad Anzio. Il voto di questa mattina in Senato sulla Tav ha riacceso lo scontro con gli alleati pentastellati, e il vicepremier potrebbe aver bisogno di tempo per pianificare le prossime mosse.Continua a leggere

Matteo Salvini annulla il comizio ad Anzio - si scatena il tam-tam : governo ai titoli di coda? : Un clima di guerra vera tra Lega e 5Stelle, il Senato vota le mozioni sulla Tav. Quella del Movimento, contraria all'opera, è stata bocciata con 181 no e 110 sì. Approvati invece tutti i documenti favorevoli alla Torino-Lione. Durissime le parole del capogruppo del Carroccio Massimiliano Romeo: "Ci

Matteo Salvini - voci sul piano dopo il caos-Tav : il governo va avanti senza Giuseppe Conte? : E adesso che si fa? dopo il voto sulle mozioni sulla Tav che hanno plasticamente spaccato il governo gialloverde, con Lega e M5s divisi anche in aula, le voci di crisi si rincorrono selvagge. Non solo, Matteo Salvini avrebbe chiesto ai suoi di "non prendere voli intercontinentali", insomma di essere

Migranti - Open Arms da 6 giorni in mare - Matteo Salvini : “Pronti a sequestrala” : Il ministro degli Interni Matteo Salvini ha detto di essere pronto a sequestrare la nave dell'ong Proactova Open Arms, con 121 persone a bordo, davanti a Lampedusa: "Si ricordi, la Open Arms, che per lei le acque territoriali italiane sono chiuse e siamo pronti a sequestrare la nave". La nave è da giovedì scorso in attesa di un porto sicuro.Continua a leggere

Matteo Salvini - sms ai suoi dopo il voto sulla Tav : "Non partite per le ferie". Crisi di governo - oppure...? : La spaccatura al governo probabilmente non è mai stata così clamorosa. Certo, le tensioni crescono da mesi, ma di fatto Lega e M5s non si erano mai divisi palesemente in aula, così come accaduto con le mozioni sulla Tav. Approvate tutte quelle a favore dell'alta velocità, bocciata quella dei grillin

M5s - delirio sulla mozione-Tav : "Inciucio tra Lega e Pd" - Matteo Salvini se la ride : Nel giorno del voto al Senato sulle mozioni-Tav, il M5s dimostra per l'ennesima volta di non averci capito niente. Lo dimostra con un post pubblicato sulla pagina ufficiale su Facebook, in cui viene ripresa una dichiarazione del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, che come ovvio ann

Matteo Salvini replica a Danilo Toninelli : "Perché sei peggio della Boschi e Renzi" : Oggi, nel giorno del voto delle mozioni sulla Tav al Senato, Danilo Toninelli ha deciso di passare agli insulti contro Matteo Salvini. È cosa nota, i rapporti tra i due sono ai minimi termini. Ma se il leghista lo ha sempre attaccato su un piano politico, pur con prese di posizione durissime quali "

Matteo Salvini - cambio di programma : va al Senato per le mozioni-Tav - la situazione è grave? : Che la situazione sia seria lo conferma un cambio di programma di Matteo Salvini. Lo scenario è quello delle discussioni al Senato sulle mozioni sulla Tav, compresa quella del M5s che mira a smontare l'alta velocità approvata dal loro stesso governo. Il no alla Tav dovrebbe essere respinto, ma compl

Danilo Toninelli - sparata su Matteo Salvini : "In verità mi elogia. Un nano sulle spalle dei giganti" : Prova a rispondere al fuoco, Danilo Tonielli, il ministro grillino alle Infrastrutture attaccato costantemente da Matteo Salvini, dalla politica intera e anche da pezzi del suo partito. Oggi, mercoledì 7 agosto, per lui potrebbe essere la fine: nel caso non passasse la mozione no-Tav del M5s, il vic

Matteo Salvini - Luigi Marattin (Pd) gli dà ragione : "Se continuiamo così - rimaniamo all'opposizione a lungo" : Il Pd, o meglio, i più astuti di sinistra danno ragione a Matteo Salvini: "Il veder postare la foto di Moro in giacca e cravatta di 50 anni fa (per censurare Salvini al Papeete) mi convince che - se continuiamo così - saremo all'opposizione 30 anni. Come se ci fosse una singola cosa dell'Italia di a

Matteo Salvini invoca la deontologia giornalistica. La stessa che quotidianamente calpesta : Il giornalista professionista Matteo Salvini in conferenza stampa lamenta la violazione della carta deontologica sui minori dopo il caso 'moto d'acqua' legato ad uno dei suoi figli. Ma le cose non stanno come dice: il figlio del vicepremier ha sicuramente gli stessi diritti degli altri minorenni, ma la stampa non si ferma su una notizia solo perché coinvolge il parente di un esponente politico di governo. E poi: quante volte il leader della ...