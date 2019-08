Matteo Salvini | cambio di programma | va al Senato per le mozioni-Tav | la situazione è

Danilo Toninelli - sparata su Matteo Salvini : "In verità mi elogia. Un nano sulle spalle dei giganti" : Prova a rispondere al fuoco, Danilo Tonielli, il ministro grillino alle Infrastrutture attaccato costantemente da Matteo Salvini, dalla politica intera e anche da pezzi del suo partito. Oggi, mercoledì 7 agosto, per lui potrebbe essere la fine: nel caso non passasse la mozione no-Tav del M5s, il vic

Matteo Salvini - Luigi Marattin (Pd) gli dà ragione : "Se continuiamo così - rimaniamo all'opposizione a lungo" : Il Pd, o meglio, i più astuti di sinistra danno ragione a Matteo Salvini: "Il veder postare la foto di Moro in giacca e cravatta di 50 anni fa (per censurare Salvini al Papeete) mi convince che - se continuiamo così - saremo all'opposizione 30 anni. Come se ci fosse una singola cosa dell'Italia di a

Matteo Salvini invoca la deontologia giornalistica. La stessa che quotidianamente calpesta : Il giornalista professionista Matteo Salvini in conferenza stampa lamenta la violazione della carta deontologica sui minori dopo il caso 'moto d'acqua' legato ad uno dei suoi figli. Ma le cose non stanno come dice: il figlio del vicepremier ha sicuramente gli stessi diritti degli altri minorenni, ma la stampa non si ferma su una notizia solo perché coinvolge il parente di un esponente politico di governo. E poi: quante volte il leader della ...

Matteo Salvini all'incontro con le parti sociali : "Se non si fa qualcosa - a settembre torniamo alle urne" : "Noi non siamo incollati alle poltrone, se non riusciamo a fare le cose bene non ci costringe il buon Dio" riferisce Matteo Salvini al termine dell'incontro con le parti sociali al Viminale. Appuntamento durante il quale è stato trattato il tema più controverso per il governo gialloverde: la manovra

Cosa prevede il decreto sicurezza bis di Matteo Salvini : Il decreto sicurezza bis, voluto fortemente dal ministro dell'Interno Matteo Salvini, contiene una nuova stretta sui migranti e su chi soccorre persone in mare. Il provvedimento, dopo le modifiche approvate durante la discussione alla Camera, è diventato legge il 5 agosto, quando è stato approvato dal Senato. Ecco Cosa prevede il decreto sicurezza bis.\\Il decreto sicurezza bis è composto da 18 articoli ed è suddiviso in due parti: la prima ...

Bologna - centro social sgomberato con la ruspa. Matteo Salvini : "La musica è cambiata" : Scaduto il 25 luglio scorso il termine fissato dal Comune per liberare gli spazi dell’ex mercato, nella mattinata di martedì 6 agosto all’alba le ruspe sono arrivate al 24 di via Fioravanti, a Bologna, per il più volte annunciato sgombero di Xm24, il centro sociale occupato abusivamente da tre anni.

Matteo Salvini umilia Danilo Toninelli in radio : "Non è all'altezza" - vuole subito la sua testa : Ieri, lunedì 5 agosto, seduti fianco a fianco all'inaugurazione dell'hub a Rogoredo, a Milano, si sono ignorati. Si parla di Matteo Salvini e Danilo Toninelli, con il primo che continua la sua battaglia contro il secondo, il ministro delle Infrastrutture grillino campione di gaffe e disastri. Battag

Matteo Renzi assente al voto al Senato sul sicurezza-bis : ma non voleva far fuori Matteo Salvini? : Incredibile, ma vero. Dopo tanto rumore sulla mozione di sfiducia che voleva presentare in anticipo rispetto al "suo" Pd, dopo la lite con il segretario Nicola Zingaretti sulla raccolta firme (presentata in versione identica), Matteo Renzi ieri, lunedì 5 agosto, non era presente in aula al Senato. E

Claudio Martelli - l'anti-leghista si schiera : "Immigrati e magistratura - perché ha ragione Matteo Salvini" : «Sul fatto che si farà la riforma della giustizia non scommetterei un euro, anche se leggo strane interviste, con Di Maio che dichiara che non è il caso di litigare perché tutto va bene così. Ravviso un' incolmabile distacco tra le parole e le realtà». Anche per lei il governo è alla frutta? «C' è q

Paolo Becchi svela la farsa di Repubblica su Matteo Salvini col moijto al Papeete : Milano Marittima, agosto 2019. Alla "consolle" del Papeete c' è il Ministro degli Affari Interni con il mojito d' ordinanza. "Cubiste" supersexy abbronzatissime ballano sculettanti sulle note dell' Inno di Mameli. Poi parte l' ultimo singolo di un gruppo pop che oggi dilaga tra i giovani e la spiagg

Annalisa Chirico spiega il suicidio perfetto di Zingaretti e Pd su Matteo Salvini al Papeete : E la sinistra che fa? Presto detto, s'indigna per Matteo Salvini al Papeete. S'indigna per la consolle, le cubiste e l'inno nazionale. Il consueto suicidio perfetto, quello dei compagni. Da Nicola Zingaretti fino a Matteo Renzi, tutti o quasi hanno puntato il dito. Già, di argomenti contro il minist

Matteo Salvini - diktat contro la folle mozione no-Tav del M5s : "Se vanno in Parlamento a votare contro..." : Non solo il voto di fiducia sul decreto sicurezza-bis. A minare la tenuta del governo c'è anche l'inspiegabile mozione del M5s contro la Tav, l'alta velocità sostenuta dal governo di cui i grillini fanno parte, l'opera sbloccata definitivamente dal sì di Giuseppe Conte, premier nei fatti pentastella

Matteo Salvini - l'accusa choc di Laura Cesaretti : "Ha offerto alcol alla figlia di sei anni" : La sinistra delira sempre più contro Matteo Salvini e le tenta tutte pur di screditarlo. "Le cronache da Milano Marittima sembrano una puntata di Narcos (ci sono anche i dignitosissimi dirigenti del cartello migrati lìbin massa, che fanno a botte per una sdraio vicino al boss, che intanto offre “un

Matteo Salvini nel mirino dei militari dopo l'inno di Mameli al Papeete Beach : l'inno di Mameli al Papeete Beach di Milano Marittina con Matteo Salvini in consolle ha suscitato non poche polemiche. "l'inno nazionale si suona in determinate circostanze ben previste dal protocollo. E c'è bisogno che tutti si attengano a quelle circostanze", ha affermato all'Adnkronos il generale