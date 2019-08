Matera | 28enne nigeriana muore nel rogo della baraccopoli | In Italia per mantenere

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'esplosione di una bombola carica di gas potrebbe essere stata la causamortedonna in un capannone dell'ex complesso industriale 'La Felandina' a Metaponto. I sindacati: "Tragedia annunciata"

