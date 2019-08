Marvel' s Avengers | gli attori rispondono alle critiche per la mancanza di personaggi

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Quando Square Enix mostrò per la prima volta il suo's, non era esattamente quello che i fan si aspettavano. Molti hanno pensato che il gioco avrebbe dovuto avere un aspetto più ispirato all'MCU (Cinematic Universe). Nessuno deglidell'MCU riprende il suo ruolo nel gioco. Mentre i film hanno presentato questia milioni di persone, non bisogna dimenticare che gli eroi sono in circolazione da molto prima di arrivare sul grande schermo. È qualcosa che i doppiatori del gioco, in particolare Troy Baker, sanno fin troppo bene.Al Comic-Con di Manchester, Baker e Nolan North hanno parlato delle polemiche scatenate da una parte dei fan che si aspettavano influenze dell'MCU più evidenti. Entrambi hanno affermato che il gioco mira a trarre più dai fumetti che dai film. Baker, in particolare, ha detto che ilo che interpreta gli ha ricordato di più ...

