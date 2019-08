Maria De Filippi | vacanza al mare | sport tra moto d’acqua e wakeboard

Maria De Filippi ho paura che finisce il successo : In un’intervista Maria De Filippi ha racconta le sue paure: “Non avevo mai pensato di finire davanti a una telecamera. Inizialmente è stato traumatico, per questo ero così impostata”, non si aspettava di finire davanti alle telecamere, ma rapidamente Maria De Filippi da “impostata” è diventata una regina della tv, che nel futuro teme di perdere il suo successo. Come ha raccontato in un’intervista al settimanale “Oggi”, il timore era quello ...

Stefano De Martino su Maria De Filippi : “Tanto affetto con lei che va oltre il lavoro” : Stefano De Martino grato a Maria De Filippi, un rapporto che va oltre le questioni di lavoro Stefano De Martino sta vivendo un periodo d’oro. La sua vita professionale va a gonfie vele, come del resto quella sentimentale; visto il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, ma non sempre tutto è stato rose e fiori. Il ballerino … Continue reading Stefano De Martino su Maria De Filippi: “Tanto affetto con lei che va oltre il lavoro” ...

Maria De Filippi confessa : “Ho paura che il successo finisca” : Maria De Filippi è la regina indiscussa della tv, ma anche lei, come tutti, ha le sue paure. La più grande è legata alla fine del suo successo televisivo. 57 anni e una carriera strepitosa, la De Filippi ha creato e condotto programmi famosissimi, da Uomini e Donne a C’è Posta per Te, sino a Tu Sì Que Vales. Sensibile, ironica e molto materna, Maria è in grado di comprendere i suoi ospiti e coinvolgere il pubblico come nessuno è mai ...

Maria De Filippi si confessa a 'Oggi' : 'Ho un rapporto bello e molto vero con Pier Silvio' : Maria De Filippi sta attraversando un momento importante nella sua carriera lavorativa: viene considerata la regina degli ascolti per gli straordinari successi ottenuti a livello televisivo. La conduttrice è stata protagonista di un'intervista al settimanale 'Oggi', dove ha avuto modo di parlare dei suoi progetti lavorativi. La presentatrice di 'Amici' ha rivelato di non voler andare in onda senza un gesto scaramantico e ha ricordato come debba ...

“Maurizio non è stato mica il primo…”. Maria De Filippi si racconta sotto le lenzuola : Possiamo dire che su Maria De Filippi e Maurizio Costanzo abbiamo già scritto e detto tutto. O no? La conduttrice pavese è molto amata e seguita da un numero impressionate di telespettatori. Se tuttavia qualcuno si è mai chiesto chi era prima di sposarsi col giornalista, ecco che oggi arrivano delle interessanti dichiarazioni inedite in merito alle sue precedenti relazioni. Chi sono dunque stati gli ex fidanzati di Maria De Filippi? Nata a ...

Maria De Filippi - il viso è gonfio e “strano”. La conduttrice irriconoscibile : Maria De Filippi, la foto sul web lascia i fan a bocca aperta. La regina della televisione italiana si gode gli ultimi giorni di relax prima di tornare al lavoro. Ma Maria, anche durante le vacanze, non abbandona i suoi impegni lavorativi. Qualche giorno fa, infatti, la conduttrice pavese è tornata a Roma per fare la prima registrazione di Tu si que vales senza Belen Rodriguez, assente per un malore. Tutti, dopo aver saputo che Belen aveva avuto ...

“No!”. Maria De Filippi rimbalzata - un rifiuto che brucia : Maria De Filippi non è solita vivere situazioni del genere. Ci voleva un peso massimo del cinema come Laura Chiatti per mettere in un angolo, metaforicamente, la signora della televisione italiana che adesso, chissà come la prenderà. Reduce dall’ennesimo successo con C’è Posta per te, con picchi di share da capogiro e avversari televisivi disintegrati, Maria De Filippi non si aspettava una risposta del genere. Sì perché stando a quanto riportato ...

Maria De Filippi punta su Laura Chiatti per il suo show - lei rifiuta : i dettagli della proposta : Sul settimanale 'Oggi' l'indiscrezione che riporta il retroscena dell'offerta lavorativa che l'attrice non avrebbe accettato

Mediaset - il clamoroso no a Maria De Filippi : l'attrice che ha rifiutato la sua offerta : È risaputo che qualunque cosa Maria De Filippi tocchi diventi oro. Ogni suo programma finisce per diventare un successo, ed è dunque raro per showgirl, attori, presentatori, commentatori e compagnia cantante dire no alla Regina della televisione italiana. Eppure, stando a quanto scritto da Oggi, la