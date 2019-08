Mamma di un bimbo autistico sfrattata da casa popolare Prato | ' Ha già un camper'

Alla festa di compleanno del bimbo autistico arriva una sola bambina. La Mamma scrive un post su Facebook ed ecco come va a finire : Christian ha 9 anni, frequenta la Hillsdale Elementary di Meridian, nell’Idaho, ed è affetto da autismo. Il suo sogno? Una festa di compleanno con tutti i suoi compagni di scuola. Peccato che la mamma, già prima di organizzarla, avesse “paura” dell’esito per via del comportamento degli amici del figlio in una precedente occasione: quando il bambino, Alla fine di un picnic organizzato dAlla scuola prima delle vacanze, ...

Fano - Mamma e papà morti di overdose a 4 anni di distanza : bimbo di 7 anni resta orfano : Tragedia a Fano dove una mamma di 34 anni è morta a causa di una overdose da eroina: il corpo senza vita è stato trovato in bagno dal fratello, con una siringa accanto. Lascia un bimbo di 7 anni, che 4 anni fa ha già perso il papà nello stesso modo. Caccia al pusher che le ha venduto la droga. Indagini in corso.Continua a leggere

Mamma e figlia muoiono durante il parto : si doveva sposare tra 2 settimane. Rebecca era già Mamma di un bimbo di 15 mesi : Una storia tristissima quella che vi stiamo per raccontare. La sfortunata protagonista della vicenda si chiama Rebecca Sargeant e solo pochi giorni fa parlava del futuro che avrebbe condiviso con il suo fidanzato, Dale Foster e la loro famiglia. Con un bimbo di 15 mesi, una piccola creatura in arrivo e quattro figliastri, la donna di Melbourne non sarebbe potuta essere più felice. Ma la sua storia non stava iniziando, bensì terminando. Un dramma ...

Autista di bus vede famiglia africana - accelera e non si ferma. Mamma e bimbo lasciati per ore sotto il sole : Come si riconosce il razzismo? Da piccoli, quotidiani, gesti di odio e menefreghismo. Come quello che si è verificato a Ostuni, in provincia di Brindisi. Un episodio semplice e piccolo, che non finirà mai in prima pagina e di cui, forse, parleranno in pochi. Un episodio che è in grado di scavare, però, ferite assurde. Siamo in una rovente giornata estiva, il sole batte senza concedere tregua. Alla fermata del trasporto pubblico c’è una ...

Bimbo morto a Novara! Le foto delle botte a Leonardo sui telefoni della Mamma e del compagno : Non c'è pace per Leonardo Russo, il Bimbo di 2 anni morto lo scorso maggio nella sua casa nel quartiere Sant'Agapio, alla periferia di Novara, a causa delle botte ricevute, talmente violente da rompergli il fegato, come è stato confermato dall'autopsia. In carcere sono finiti con l'accusa di omicidio volontario pluriaggravato la mamma Gaia, 22 anni e incinta del secondo figlio, la quale ha sempre negato qualsiasi tipo di coinvolgimento nella ...

Tragedia in sala parto - Mamma muore dopo aver dato alla luce il bimbo : “Stroncata da un’emorragia” : Santina Adamo, 36 anni, ha dato alla luce il figlio senza troppi intoppi all'ospedale Iannelli di Cetraro (Cosenza), un paio di ore più tardi però avrebbe cominciato a sanguinare. Trasportata nuovamente in sala operata è morta.Continua a leggere

Bimbo di cinque anni buca i pantaloni - la Mamma lo stende sul tavolo e lo ustiona col ferro da stiro : La donna ha patteggiato una condanna a tre anni: era accusata di lesioni gravi e maltrattamenti. Il piccolo ora è in una...

Vittoria - la Mamma del bimbo morto : «Ho preso il telefono all'assassino» : Il loro figlio di 11 anni è stato ucciso, falciato ieri sera davanti alla sua casa di Vittoria (Ragusa) da un Suv guidato da un 34enne ubriaco che ha ferito gravemente anche un cuginetto...

Papà e bimbo campani morti in un incidente in Germania - gravissima la Mamma : Tre persone hanno perso la vita in un tragico incidente avvenuto ieri a Stoccarda. In uno schianto frontale tra auto e un tir è morto un 29enne di Presenzano e il figlioletto di...

Papà fa male a Mamma! Non credono al bimbo di 3 anni - a 24 anni trova il corpo in giardino : Quando la donna scomparve di casa senza lasciare tracce, gli inquirenti interpellarono, attraverso un esperto, anche il figlioletto di 3 anni che ammise candidamente: "Papà faceva del male a mamma. Papà ha sparato a mamma". A quel bimbo però nessuno ha mai creduto fino in fondo, anzi tutti hanno creduto al marito della donna che parlava di un allontanamento volontario e così il mistero di Bonnie Haim è rimasto tale per oltre due decenni fino a ...

Bimbo morto a Mirabilandia - parla la Mamma di Edoardo : “Non volevo lasciarlo da solo” : La mamma di Edoardo Bassani, il Bimbo di 4 anni morto annegato in una piscina dell'area Mirabeach a Mirabilandia, ha rilasciato una lunga intervista nella quale ricorda gli attimi immediatamente precedenti la tragedia verificatasi nel parco divertimenti di Ravenna lo scorso 19 giugno: "Lì la mia vita è finita".Continua a leggere

Bimbo cade dalle scale! La Mamma lo afferra al volo ed evita la tragedia : Una tragedia scampata per un istante grazie all'istinto fulminio di una madre colombiana che afferra per una gamba il figlio prima che cada dalle scale. Un riflesso fulmineo per evitare la tragedia, questione di un istante e avrebbe visto il figlio precipitare davanti ai suoi occhi. Le telecamere di sorveglianza di un palazzo nella città colombiana di Medellín hanno ripreso l'attimo fatale in cui stava per compiersi un'incredibile disgrazia: una ...

