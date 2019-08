Maltempo Lombardia | famiglie evacuate nella Bergamasca

Maltempo Lombardia : torrente in piena spazza via ponte in Valcamonica : Una violenta ondata di Maltempo ieri sera ha spazzato via un ponte in Vallecamonica: la piena del torrente Ble ha provocato frane, voragini nell’asfalto e sulla pista ciclabile. Duramente colpita la zona tra Ono e Cerveno (Brescia) dove la strada intercomunale è chiusa. La piena del Ble ha fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri. I detriti sono arrivati fino al fiume Oglio. Sul posto Vigili del fuoco e forze ...

Maltempo Lombardia - piena travolge ponte : 10.04 Il Maltempo, con un violento nubifragio, ha spazzato via un ponte in Valcamonica. La piena del torrente Ble ha provocato frane, voragini nell'asfalto e sulla pista ciclabile. La zona più colpita è tra Ono e Cerveno (BS) dove è chiusa la strada intercomunale. La piena del Ble ha anche fatto crollare e trascinato a valle un ponte di 12 metri. I detriti sono arrivati fino al fiume Oglio.

Meteo - ancora Maltempo al Nord. In Lombardia si contano i danni : Nel lecchese si temono nuovi temporali, mentre restano sfollate 80 persone. Oggi grandine e vento forte previsti in Veneto. Il Sud nella morsa dell'afa. Il tempo tornerà bello ovunque a partire da venerdì

Maltempo sferza Piemonte - Lombardia - Veneto e Friuli : Il Maltempo sferza su Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Allerta della Protezione Civile per temporali

Maltempo Lombardia : ripresi diversi collegamenti ferroviari : Sta gradualmente ritornando alla normalità il traffico ferroviario su alcune linee della Lombardia dove la circolazione era stata interrotta per danni agli impianti o rami e alberi caduti sui binari per il Maltempo.. Le Ferrovie (Rfi ha lavorato con 40 tecnici per la ripresa del servizio ferroviario) in una nota hanno spiegato che sulla linea convenzionale Milano – Brescia la circolazione è ripresa alle 20.50 sul binario in direzione sud e ...

Maltempo - 02 Agosto da incubo : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - tromba d’aria a Treviso [FOTO e VIDEO LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...

Maltempo - temporali e disagi su Milano e Lombardia. FOTO : Maltempo, temporali e disagi su Milano e Lombardia. FOTO Frane e allagamenti nella provincia di Lecco, tetti divelti nel monzese, alberi caduti nelle strade del capoluogo. Le precipitazioni che hanno colpito l'area settentrionale hanno creato diversi problemi, ma anche creato scorci suggestivi, come il cielo sopra i ...

Maltempo Lombardia : disagi alla circolazione ferroviaria - palazzina scoperchiata a Monza : Il Maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia ha provocato rallentamenti e interruzioni alla circolazione ferroviaria. Lo comunica in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato. “I tecnici di Rete ferroviaria Italiana – si legge nel comunicato – sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria”. Quattro, in particolare, le linee con i maggiori disagi. Sulla Milano-Brescia linea ...

Maltempo - vento e pioggia colpiscono la Lombardia : allagamenti a Milano - frana sulla Gardesana e alberi caduti a Bergamo : I temporali colpiscono la Lombardia. Nel primo pomeriggio vento e pioggia sono arrivati a Milano, provocando la caduta di rami di alberi, allagamenti di cantine e di alcune strade che hanno creato disagi al traffico. Prima il Maltempo aveva colpito la zona orientale della Regione: sulla statale Gardesana occidentale, in provincia di Brescia, una frana ha investito la strada all’altezza di Limone sul Garda. A Bergamo invece le raffiche ...

Maltempo Lombardia : vento e pioggia a Milano - alberi caduti e allagamenti : Un temporale a Milano ha creato nel primo pomeriggio qualche disagio al traffico, provocato la caduta di rami di alberi e allagamenti. vento e pioggia si sono registrati anche su altre zone della Lombardia. Chiusa in entrambe le direzioni la SS Gardesana all’altezza di Limone sul Garda, nel Bresciano, a causa di una frana causata dalle forti precipitazioni A Milano è stato attivato il monitoraggio dei livelli dei fiumi Seveso e ...

Maltempo Lombardia - Coldiretti : nuovi danni nelle campagne : Serre scoperchiate a Bergamo e ortaggi distrutti nel Lecchese sono i primi effetti nelle campagne della nuova perturbazione che sta attraversando la Lombardia: lo rende noto Coldiretti regionale in base alle segnalazioni. “Questa mattina prima dell’alba – spiega la Coldiretti Lombardia – un temporale con vento molto forte accompagnato da pioggia abbondante e grandine ha colpito Bergamo e hinterland“. Nel Lecchese si ...

Forte Maltempo in Lombardia : frana interrompe la strada statale Gardesana : Infiltrazioni d'aria più fresca in quota che precedono un più marcato cavo d'onda atlantico atteso nella giornata odierna hanno determinato lo sviluppo di temporali prefrontali nel corso della...