Maltempo e danni nel Lecchese | “Al lavoro per riportare la situazione al più presto alla

Maltempo nel Lecchese - frane e danni tra Casargo e Dervio : allevatori e mandrie isolate negli alpeggi : Centinaia di capre e mucche bloccate insieme agli allevatori in diversi alpeggi rimasti isolati sopra Casargo, il centro abitato nel Lecchese colpito nelle ultime ore dal Maltempo, che ha provocato frane ed esondazioni: lo rende noto Coldiretti Lombardia in base alle segnalazioni dei tecnici presenti nella zona. La strada che dal paese porta in quota – spiega Coldiretti Lombardia – è bloccata per via degli smottamenti provocati ...

Meteo - ancora Maltempo al Nord. In Lombardia si contano i danni : Nel lecchese si temono nuovi temporali, mentre restano sfollate 80 persone. Oggi grandine e vento forte previsti in Veneto. Il Sud nella morsa dell'afa. Il tempo tornerà bello ovunque a partire da venerdì

In provincia di Lecco 200 persone sono state evacuate per i danni del Maltempo : A Casargo, nelle montagne della provincia di Lecco, 200 persone sono state evacuate per i danni del maltempo, che ha causato l’esondazione del torrente Varrone e ha provocato una frana sulla strada provinciale 67, ora chiusa. Molte automobili sono state danneggiate

Maltempo - nubifragio a Bolzano : alberi sradicati e danni - paura tra i turisti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano oggi poco prima delle ore 14. sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti scoperchiati. Secondo quanto riportano i siti locali, numerose le strade e le cantine allagate anche se non si ha notizia di feriti. Si temono gravi danni alle colture. A seguito del violento temporale il sindaco, Renzo Caramaschi, invita, per ragioni di prudenza, ad evitare nelle ...

Maltempo - al via i risarcimenti per i danni : Toscana e Emilia Romagna in prima fila : Al via i risarcimenti per i danni provocati dal Maltempo che ha interessato diverse regioni nei giorni scorsi. Vento e temporali hanno infatti causato danni e disagi dalla Toscana all’Emilia Romagna, passando per la Lombardia e il Trentino. Tra fine luglio e inizio agosto si sono inoltre verificate diverse violente grandinate. 1.9 milioni di euro alla Toscana Ammontano a 1,9 milioni di euro le risorse messe a disposizione della Regione ...

Forte Maltempo in atto al Nord : violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Maltempo - milioni di euro di danni all’agricoltura : Ammontano a milioni di euro i danni provocati all'agricoltura dall'ultima violenta ondata di Maltempo che ha colpito il Centro-nord con piante sradicate, serre divelte, vigneti abbattuti, frutta flagellata, trombe d'aria e temporali intensi accompagnati da grandinate con strade di campagna impraticabili e pascoli isolati. E' quanto emerge dal primo bilancio effettuato da Coldiretti con il ritorno del sole sugli effetti delle tempeste che hanno ...

Maltempo Balcani : tempesta con forti venti e piogge - danni e feriti : Forte Maltempo sui Balcani interessati da una potente tempesta che ha portato con sé forti venti e piogge che hanno ferito diverse persone, sradicato alberi e danneggiato tetti delle case. La polizia in Croazia ha riferito di un cittadino tedesco rimasto ustionato da un fulmine vicino alla capitale Zagabria. Gli alberi caduti hanno reso inagibili molte strade sulla costa croata che affaccia sull’Adriatico, dove le linee di distribuzione ...

Maltempo - notte di tempesta al Nord Italia : danni da Bologna fino alla costa marchigiana : notte di Maltempo al Nord Italia dove vento e tempesta hanno interessato tutto il Nord Est, con danni e disagi ovunque. La costiera marchigiana è stata interessata da fortissime raffiche di vento e da una tromba d’aria che ha investito Senigallia (Ancona). Notevoli i danni: alberi caduti, persiane pericolanti, coperture di tetti divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti. I vigili del fuoco sono in attività da ieri sera nelle province di ...

Maltempo - tempesta di vento a Bologna : danni e feriti lievi : Primo venerdì di agosto con pioggia e vento su Bologna, dove a metà pomeriggio una tempesta si è abbattuta sulla città causando danni e qualche ferito. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e della forze dell’ordine a causa di alberi caduti, cornicioni pericolanti e strade allagate. In Piazza VIII Agosto, dove era in corso il mercato settimanale della Piazzola, un’ambulanza del 118 è intervenuta per soccorrere una persona che si ...

Maltempo Veneto oggi : tromba d’aria - pioggia e grandine. Ecco i danni : Maltempo Veneto oggi: tromba d’aria, pioggia e grandine. Ecco i danni Ondata di Maltempo in Veneto questa mattina, venerdì 2 agosto 2019: grandinate, acquazzoni e fortissimo vento nel trevigiano, con una tromba d’aria segnalata a Zenson. Si contano già i primi danni, soprattutto nei campi agricoli, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Già dalle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati in più zone per ...

Maltempo : Coldiretti Padova - danni per 1 - 5 mln di euro - 450 ettari di coltivazioni danneggiate : Padova, 2 ago. (AdnKronos) - danni per almeno un milione e mezzo di euro a circa 450 ettari vigneti, frutteti, ortaggi, mais e soia: è il primo, provvisorio bilancio della violenta perturbazione che mercoledì scorso ha sferzato l’area termale tra Abano e Montegrotto fino a Due Carrare, Maserà e Cart