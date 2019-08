Maltempo al Nord | esondazioni e smottamenti nel Lecchese | 50 persone sfollate | Guarda le

Nord flagellato dal Maltempo - esondazione nel Lecchese : evacuate 200 persone : Invasione di fango e detriti a Casargo, auto sommerse, fiumi monitorati in Lombardia. A Bolzano caduti 27 millimetri di pioggia in venti minuti: "È il temporale più forte dal 2008". Si teme per il raccolto delle mele e per la vendemmia. Allerta meteo anche per domani

Nord flagellato dal Maltempo - esondazione nel Lecchese : famiglie evacuate : Invasione di fango e detriti a Casargo, auto sommerse, fiumi monitorati in Lombardia. A Bolzano caduti 27 millimetri di pioggia in venti minuti: "È il temporale più forte dal 2008". Si teme per il raccolto delle mele e per la vendemmia. Allerta meteo anche per domani

Maltempo Nord Italia - esondazione e smottamenti nel lecchese : due famiglie evacuate - auto travolte dal fango : Un martedì 6 agosto in cui l’Italia è divisa in due, per quanto riguarda le condizioni meteo. Caldo afoso al Centro Sud, con picchi di +39°C a Iglesias, in provincia di Cagliari in Sardegna, e di +36.6°C a Bisignano, in provincia di Cosenza in Calabria, mentre il Nord continua a combattere con temporali estivi e grandinate che stanno causando ingenti danni e disagi. Non solo, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per ...

Maltempo Nord Italia - esondazione e smottamenti nel lecchese : auto travolte dal fango : Un martedì 6 agosto in cui l’Italia è divisa in due, per quanto riguarda le condizioni meteo. Caldo afoso al Centro Sud, con picchi di +39°C a Iglesias, in provincia di Cagliari in Sardegna, e di +36.6°C a Bisignano, in provincia di Cosenza in Calabria, mentre il Nord continua a combattere con temporali estivi e grandinate che stanno causando ingenti danni e disagi. Non solo, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per ...

Forte Maltempo in atto al Nord : violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per mercoledì 7 agosto - ancora Maltempo al Nord Italia con forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Maltempo - grandine e alberi sradicati in Alto Adige. Da mercoledì allerta anche al Centro-Nord : Meteo ancora fortemente instabile. Un violento temporale con grandine e forti venti si è abbattuto sull'Alto Adige causando diversi danni: molti alberi secolari sono stati sradicati e...

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - forte Maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Maltempo - notte di tempesta al Nord Italia : danni da Bologna fino alla costa marchigiana : notte di Maltempo al Nord Italia dove vento e tempesta hanno interessato tutto il Nord Est, con danni e disagi ovunque. La costiera marchigiana è stata interessata da fortissime raffiche di vento e da una tromba d’aria che ha investito Senigallia (Ancona). Notevoli i danni: alberi caduti, persiane pericolanti, coperture di tetti divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti. I vigili del fuoco sono in attività da ieri sera nelle province di ...

Maltempo - tornado e nubifragi devastano il Centro/Nord : 4 Regioni in ginocchio - diversi feriti [FOTO e VIDEO] : Inizio Agosto da incubo per il forte Maltempo che sta colpendo l’Italia: ormai è una routine, provocata dal caldo anomalo dell’Anticiclone Sub-Tropicale che innesca molta energia nei bassi strati dell’atmosfera. Violenti temporali hanno letteralmente devastato varie località del Nord e del Centro nel pomeriggio/sera del primo Venerdì del mese, con furiose grandinate, numerose trombe d’aria e intensi nubifragi. Le raffiche ...

Maltempo Brasile : emesso stato di allerta pioggia nel Nord : L’Agenzia per le acque e il clima dello stato brasiliano di Pernambuco (Apac) ha emesso un’allerta pioggia, da moderata a intensa, nella Grande Recife e nelle zone della Mata del Nord e del Sud. Il Maltempo aveva già causato svariati problemi nei giorni scorsi: il 24 luglio, 12 persone erano morte a causa di frane provocate dalle piogge. Cinque vittime sono state trovate ad Abreu e Lima, quattro ad Olinda e tre nella capitale, ...

Maltempo estremo al Nord : grandine in Lombardia - esonda torrente nel Lecchese - tromba d’aria a Treviso [LIVE] : Maltempo estremo al Nord Italia, dove si stanno verificando intensi fenomeni di pioggia, vento e grandine in questo venerdì 02 Agosto. Violenti fenomeni di grandine si stanno verificando in diversi comuni lombardi: da Busto Arsizio a Brescia, passando per Saronno. Nel comune di Almenno San Salvatore (BG) sono stati registrati 76mm di pioggia, mentre a Paladina (BG) 60mm, a Berbenno (BG) 58.7mm. Pioggia intensa anche in provincia di Trento, dove ...

Meteo - il Maltempo investe il Centro-Nord : frane - allagamenti e tetti scoperchiati : In queste ore il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord, provocando allagamenti, frane e smottamenti. Danni particolarmente gravi per l'agricoltura, soprattutto a Bergamo. Mentre a Treviso il forte...

Meteo - il Maltempo investe il Centro-Nord : frane - allagamenti e tetti scoperchiati : In queste ore il maltempo ha raggiunto il Centro-Nord, provocando allagamenti, frane e smottamenti. Danni particolarmente gravi per l'aggricolturam, soprattutto a Bergamo. Metre a Treviso il...