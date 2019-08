Mafia | la dia di Catania confisca 10 milioni di beni ​alla famiglia Ercolano

Mafia : imprenditori finanziavano i clan - sequestrati beni dalla Dia : La Direzione investigativa antiMafia di Trapani ha sequestrato beni e conti correnti riconducibili ad alcuni imprenditori di San Giuseppe Jato (Palermo) accusati di aver finanziato la Mafia trapanese. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Trapani su proposta del direttore della Dia, riguarda Ciro Gino Ficarotta, 67 anni, il figlio Leonardo, 38 anni, e il nipote Paolo Vivirito, 39 anni. Nei confronti di Ciro Gino Ficarotta (già coinvolto ...

Mafia nigeriana - l'allarme della Dia : rischi di infiltrazioni jihadiste in Italia : I clan della Mafia nigeriana come i Black Axe, i Vikings, gli Eiye ed i Maphite, ormai da anni radicati in tutta Italia, hanno una rete "in costante contatto con la madre Patria, che è necessario monitorare" per "prevenire eventuali contaminazioni da parte di espressioni estremiste filo-islamiche presenti anche in Nigeria, dove Boko Haram continua a diffondersi". È quanto emerge dall'ultima relazione della Dia, che chiede di rivolgere la massima ...

Dia - "radicalizzazione islam in Mafia nigeriana"/ In Sicilia ha l'ok di Cosa Nostra : Allarme rapporto Dia sulle mafie nel nostro Paese: 'mafia nigeriana con forti rischi di radicalizzazioni islam, anche nelle carceri'. Criminalità al Nord

Borsellino : Fiammetta attacca la Commissione antiMafia - ‘strumentalizzazione mediatica’ : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – La Commissione nazionale antimafia e il Parlamento “strumentalizzano ai fini mediatici” e in occasione del 27esimo anniversario della morte di Paolo Borsellino “desecretando gli atti del Csm e della stessa Commissione antimafia. Una vergogna”. E’ la denuncia di Fiammetta Borsellino che, in una intervista a Francesco Viviano del Quotidiano del Sud, critica sia ...

Mafia : appello questore Palermo - 'Non bastano arresti - Stato dia risposte ai cittadini' : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - Un appello a "fare un po' di più". A lanciarlo è il questore di Palermo, Renato Cortese, in occasione della conferenza stampa convocata per illustrare i dettagli del blitz antiMafia che ha smantellato la famiglia di Corso dei Mille. "Noi e le altre forze di polizia - ha

Sicilia - incendiato il grano del terreno confiscato alla Mafia. La cooperativa : “Aiutateci. Comprate i nostri prodotti” : “Questa mattina i nostri soci si sono recati nei campi di Canicattì per ultimare i lavori sui vigneti, e hanno visto che uno degli appezzamenti di circa 2 ettari coltivati a grano, era stato incendiato nella notte da ignoti, con una perdita di circa 50 quintali di grano che sarebbe diventata la nostra pasta. Come sempre l’attenzione dei carabinieri di Canicattì è importante, ed è stata aperta un’indagine per individuare la dinamica ...

Mafia - sequestro di beni in Thailandia a Roberto Palazzolo : è il cassiere della Mafia : Arriva il primo sequestro per Vito Roberto Palazzolo, il finanziere di Terrasino considerato uno dei cassieri dei boss corleonesi. Sequestrare le ricchezze del cassiere di Riina e Provenzano in Su Africa è un’impresa faraonica poichè lo Stato africano non riconosce il reato di mafia. Ora però sembra che qualcosa stia iniziando a muoversi. Dopo anni di inerzia c’è un’autorità estera che ha deciso di bloccare una parte, ...