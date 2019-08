Mafia | confiscati beni per 10 milioni di euro alla famiglia Ercolano a Catania

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La Dia (Direzione investigativa anti) diha eseguito il sequestro di diversiappartenuti a Vincenzo Augusto Enrico, un 49enne del posto, quest'ultimo figlio del patriarca Pippo, il quale è ormai deceduto anni fa ed era ritenuto uno degli esponenti di spicco di Cosa Nostra. L'operazione di sequestro è scaturita a seguito di una delicata indagine investigativa, dquale è risultato che l'avrebbe amministrato in assoluta autonomia la ditta "Geotrans Logistic S.r.l." avente sede sempre nel capoluogo etneo. Dalle carte risultava che il soggetto in questione fosse amministratore della società solo al 50%, ma gli inquirenti hanno scoperto appunto che non era così, in quanto a lui erano intestate altre ditte, con le quali si recuperavano clienti e patrimonio aziendale della stessa "Geotrans". Clan legato con altre famiglie mafiose Gli ...

