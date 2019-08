M5s | delirio sulla mozione-Tav | Inciucio tra Lega e Pd | Matteo Salvini se la

Fonte : liberoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Nel giorno del voto al Senato sulle mozioni-Tav, il M5s dimostra per l'ennesima volta di non averci capito niente. Lo dimostra con un post pubblicatopagina ufficiale su Facebook, in cui viene ripresa una dichiarazione del capogruppo dellaal Senato, Massimiliano Romeo, che come ovvio ann

Libero_official : Siamo ufficialmente al delirio grillino: ecco cosa sta succedendo in aula al Senato#agenziaVISTA - arcanodavvero : RT @Miti_Vigliero: Ma rimane il suo delirio amoroso nei confronti del Trux. Steve Bannon chiude il governo Lega-M5S - neXtquotidiano : RT @Miti_Vigliero: Ma rimane il suo delirio amoroso nei confronti del Trux. Steve Bannon chiude il governo Lega-M5S -