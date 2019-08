Lukaku | maxi-multa dal Manchester United | rottura totale | l' Inter tenta l' attacco finale

Manchester United - maxi multa nei confronti di Lukaku! Intanto riparte all’assalto dell’Inter… : Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ ...