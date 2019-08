LUKAKU INTER | TRATTATIVA IN CORSO Manchester United vicino al sì | l' ultima offerta

Mercato - offensiva Inter al Manchester : quasi fatta per LUKAKU sulla base di 70 milioni : L'Inter e Lukaku sembrano finalmente vicini, forse come non mai. Questa autentica 'telenovela' sportiva, iniziata settanta giorni fa e data per finita diverse volte, sembra ad un passo dalla sua conclusione nonostante non sia ancora detta l'ultima parola. L'agente del giocatore è in Inghilterra per portare a conclusione l'affare e accontentare Antonio Conte, che ha sempre dichiarato come l'attaccante belga sia un obiettivo fondamentale della ...

Calciomercato Inter - è fatta per l’arrivo di LUKAKU : le cifre e i dettagli dell’accordo con il Manchester United : Le due società hanno finalmente raggiunto un accordo per il trasferimento in nerazzurro del centravanti belga L’Inter ha finalmente chiuso l’operazione Lukaku con il Manchester United, il club nerazzurro ha raggiunto l’accordo con i Red Devils per il trasferimento dell’attaccante belga. LaPresse/Reuters Mancano solo le firme sui documenti che le parti si stanno scambiando in questi minuti, dopodiché il giocatore ...

Gianluca Di Marzio intesa raggiunta tra Inter e United per LUKAKU : Questo l’ultimo aggiornamento sulla trattativa in corso tra l’Inter e lo United per Lukaku secondo Gianluca Di Marzio. intesa raggiunta tra Inter e Manchester United per Lukaku, accordo verbale tra le due società con i nerazzurri che adesso attendono i documenti da firmare per chiudere l’operazione. Se tutto dovesse andare per il verso giusto, Lukaku dovrebbe arrivare nelle prossime ore in Italia (nella notte o domattina) per ...

Mercato Juventus - un TOP mondiale per rispondere all’Inter ed a LUKAKU : Mercato Juventus – Con Lukaku sempre più vicino a diventare un calciatore dell’Inter, la società di Corso Galileo Ferraris sta provando il colpo mediatico per spegnere ogni genere di entusiasmo degli eterni rivali nerazzurri. Il sogno risponde al nome di Neymar; il calciatore brasiliano, secondo quanto riferito da più fonti, ha la chiara intenzione di […] More

Inter - LUKAKU sarebbe il primo degli acquisti da regalare Conte : L'Inter comincia a muoversi con forza in questa sessione estiva di calciomercato. Nelle ultime settimane ci sono state varie polemiche perché la squadra nerazzurra è scesa in campo praticamente senza attaccanti. Il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, in International Champions Cup ha schierato il giovanissimo classe 2002 Sebastiano Esposito e l'adattato Ivan Perisic che, tra l'altro, potrebbe essere ceduto. Il club meneghino, però, sta lavorando ...

Calciomercato Inter - nuova offerta al Manchester United per LUKAKU : fumata bianca vicinissima : Il club nerazzurro ha aumentato l’offerta per l’attaccante belga e nelle prossime ore attende una risposta L’Inter è vicinissima a chiudere per Romelu Lukaku, il club nerazzurro infatti ha presentato un’altra offerta al Manchester United molto più alta rispetto a quelle precedenti. AFP/LaPresse Si parla di 70 milioni cash, a cui vanno aggiunti ulteriori bonus che porterebbero la cifra agli 83 richiesti dal club ...

Calciomercato - l'Inter potrebbe chiudere per LUKAKU : Zhang e Pastorello sarebbero a Londra : potrebbe presto terminare il tormentone relativo al futuro di Romelu Lukaku. La Juventus si è tirata definitivamente fuori non potendo accontentare le richieste del Manchester United, dopo il rifiuto di Paulo Dybala a trasferirsi in Inghilterra. In corsa, dunque, è rimasta solo l'Inter, che adesso è in pole position e che potrebbe chiudere il suo acquisto nelle prossime ore. Sarebbe così accontentato il tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che ha ...

LUKAKU - maxi-multa dal Manchester United : rottura totale - l'Inter tenta l'attacco finale : rottura totale tra Romelu Lukaku e il Manchester United: l'attaccante come è noto è rimasto in Belgio per allenarsi con l'Anderlecht, ma la notizia è che lì è rimasto anche dopo il giorno di riposo. E dall'Inghilterra riferiscono che lo United sarebbe pronto a colpire con una maxi-multa il giocatore

Manchester United - pugno duro : pesante multa all’attaccante LUKAKU e l’Inter accelera : Sono ore decisive per il futuro dell’attaccante Lukaku, la rottura con il Manchester United è ormai definitiva. Infatti secondo quanto riporta il ‘Daily Mirror’ il club inglese non ha apprezzato la decisione del centravanti belga di allenarsi con le giovanili dell’Anderlecht, la decisione dei Red Devils è stata quella di una maximulta da 400mila sterline. Nel frattempo l’Inter accelera nuovamente per il belga, ...

Manchester United - maxi multa nei confronti di LUKAKU! Intanto riparte all’assalto dell’Inter… : Il club inglese ha inflitto al belga una multa salatissima per essersi allenato due giorni con le giovanili dell’Anderlecht, mentre l’Inter cerca di chiudere anticipando la Juventus multa salatissima in arrivo per Romelu Lukaku, colpevole secondo il Manchester United di essersi allenato per due giorni con le giovanili dell’Anderlecht. AFP/LaPresse Secondo quanto riferito dalla stampa inglese, i ‘Red Devils‘ ...

Calciomercato 6 agosto martedì : Juve - Dybala al PSG! Roma - Dzeko può restare. Inter - nuovo assalto a LUKAKU. Cagliari - arriva anche Nandez : Calciomercato 6 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 6 agosto. JuveNTUS– Dopo il no secco al Manchester United, Dybala potrebbe aprire in maniera concreta al suo trasferimento al PSG. Il club francese, secondo quanto riportato da “Canal +”, sarebbe pronto a mettere sul piatto della bilancia un’offerta cash da circa 60 milioni di […] L'articolo Calciomercato 6 agosto martedì: Juve, Dybala al PSG! Roma, ...

Calciomercato 5 agosto lunedì : Inter - affondo LUKAKU - sorpasso alla Juve. Scambio Cancelo-Danilo - è fatta : Calciomercato 5 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi lunedì 5 agosto. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, lo Scambio Cancelo-Danilo sembrerebbe esser ormai ad un passo. Accordo totale tra le due società con i bianconeri che riceveranno anche 30-35 milioni di euro di contropartita economica. I bianconeri sarebbero pronti a tentare l’affondo […] L'articolo Calciomercato 5 agosto ...

Inter - stretta finale per LUKAKU : si può chiudere - il pesantissimo indizio : Attenzione: oggi parliamo di giocatori nuovi (non è vero, è solo un tentativo di attirare l' attenzione). Oggi parliamo ancora di Lukaku, Dzeko, Dybala, Icardi, Higuain, ovvero la solita truppa di attaccanti dei quali blateriamo da un mese a questa parte con la certezza che «oggi o al massimo domani

