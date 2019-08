Lukaku-Inter c’è l’accordo | l’attaccante a Milano per 65 milioni di euro più 10 di bonus

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Romelusarà un giocatore dell’. È stato trovato l’accordo tra il Manchester United e il club nerazzurro per il trasferimento dell’attaccante. Agli inglesi andranno 65dipiù altri 10 di, mentre il belga firmerà un contratto quinquennale a circa 9a stagione. Dopo settimane di attesa, con l’affaire Icardi ancora in ballo, Antonio Conte ha finalmente la punta titolare per la prossima stagione.dovrebbe essere anelle prossime ore per poi sottoporsi alle visite mediche prima della presentazione ufficiale. Frenata invece nella trattativa tra Juventus e Tottenham per Paulo Dybala.tra bianconeri e Spurs è raggiunto ma ancora una volta l’argentino non vuole dare il suo ok al trasferimento: così come accaduto con i Red Devils, tutto si sta infrangendo sullo scoglio delle richieste economiche de La Joya e sui ...

