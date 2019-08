L' oroscopo del giorno 9 agosto | da Bilancia a Pesci | Sagittario tra i fortunati di venerdì

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'del2019 è pronto ad elencare quali saranno i segnidel momento e quelli invece costretti a subire il periodo negativo. In primo piano la spettacolare presenza della Luna in, un vero toccasana per chi ha situazioni affettive in crisi o potenzialmente a rischio. Intanto ricordiamo a tutti che in esame in questo frangente i soli, Scorpione,, Capricorno, Acquario e: desiderosi di sapere chi, tra questi, avrà il pieno appoggio degli astri e chi invece sarà costretto a subire eventuali turbolenze negative? In base a quanto appena affermato, ad avere massima attenzione da parte delle stelle, opportunamente ben descritti nell'articolo di oggi, saranno solo tre segni: Scorpione,. Poco o nulla di buono potranno sperare dal periodo in arrivo, soprattutto coloro die Capricorno, ...

horanschords_ : RT @oroscopozodix: LEONE ?? #Leone #Oroscopo Paesi Bassi ???? Alcuni turisti pensano che Amsterdam sia la città del peccato, ma in realtà… - Zachariah_Shgdr : RT @oroscopozodix: LEONE ?? #Leone #Oroscopo Paesi Bassi ???? Alcuni turisti pensano che Amsterdam sia la città del peccato, ma in realtà… - oroscopozodix : LEONE ?? #Leone #Oroscopo Paesi Bassi ???? Alcuni turisti pensano che Amsterdam sia la città del peccato, ma in r… -