Lo scienziato italiano che ha vinto il premio Breakthrough grazie alla supergravità

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) C'è uno, Sergio Ferrara, tra i vincitori del premio Breakthrough, il più prestigioso e redditizio nel campo delle scienze. Insieme a lui, sono stati premiati Daniel Freedman (Usa) e Peter van Nieuwenhuizen (Paesi Bassi). Tutti e tre insieme hanno ottenuto il riconoscimento per la teoria della Supergravità, quella che unisce la fisica delle particelle con la descrizione della gravità di Einstein. I tre luminari hannoun premio complessivo di 3 milioni di dollari. Ferrara, 74 anni, lavora al Cern vicino a Ginevra ed è un fisico associato all'Infn. Stava andando a letto quando ha ricevuto la chiamata che lo ha informato del successo. "Sapevamo di aver svolto un lavoro importante, ma non ci aspettavamo il premio", ha detto al Guardian. "È molto difficile pensare di poterlo vincere", ammette Ferrara. Il premio Breakthrough è stato fondato da Sergey Brin, Anne ...

DVerzulli : Lo scienziato italiano 74enne, che lavora al Cern di Ginevra ed è ricercatore associato ai Laboratori nazionali di… - karlineVerhelst : RT @sofia_venezia: ???? Dov'è Ahmad? ???? Ahmadreza Djalali, scienziato condannato a morte in Iran, è stato trasferito in luogo sconosciuto. Te… - sofia_venezia : ???? Dov'è Ahmad? ???? Ahmadreza Djalali, scienziato condannato a morte in Iran, è stato trasferito in luogo sconosciut… -