LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 7 agosto | Batki Pellacani quarte dopo la prima

(Di mercoledì 7 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.39: Ancora troppi spruzzi in ingresso pe Muscalu/Pavel: 41.40, totale di 82.20 15.38: Buon tuffo di Banks e Martin che totalizzano 45.60, seconde con 90.60 15.37: Discreto tuffo per Punzel/Wassen: 43.20 per un totale di 87.60 15.36: Bene le russe Beliaeva/Timoshinina che non sollevano spruzzi: 48 per un totale di 94.20 15.35: Spruzzi in ingresso anche per le norvegesi Tuxen: 43.20 15.34: Qualche spruzzo di troppo perin ingresso in acqua: 43.80,15.33: Male le rumene che non rispettano in sincronismo: 40.80 15.32. Buon tuffo per Banks/Martin: 45 punti 15.31: Punzel/Wassen sollevano qualche spruzzo di troppo in ingresso: 44.40 15.30: Inizia bene la coppia russa: 46.20 15.28:arrivano dal settimo posto mondiale 15.26: Delle medagliate di ieri solo la russa Timoshinina è al via in questa gara, mentre ...

