LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 7 agosto | Batki Pellacani per il podio nel sincro

(Di mercoledì 7 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di gare – Gli azzurri impegnati nei(7) Buongiorno e benvenuti alladella terza giornata deglidia Kiev. Oggi si assegnano le medaglie nel metro maschile e nelfemminile dalla piattaforma. Dopo un Mondiale che gli ha dato molto meno di quello che poteva aspettarsi, Giovanni Tocci ha voglia di riscattarsi in questi Campionati. Il calabrese difende la medaglia d’argento vinta lo scorso anno. Il campione in carica Jack Laugher non gareggia e dunque la lotta per la medaglia d’oro è veramente apertissima. Tocci è tra i favoriti per la vittoria insieme all’ucraino Oleg Kolodiy e al tedesco Patrick Hausding. Anche il gruppo dei possibili outsider è bello folto e tra questi c’è sicuramente Lorenzo Marsaglia. Il romano ha già ottenuto ottimi risultati in questa stagione ...

