LIVE Tuffi | Europei 2019 in DIRETTA | 7 agosto | Batki Pellacani per il podio nel sincro

(Di mercoledì 7 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.21: Sbaglia Rzeszutek. 39.10 per lui e 100 di totale 9.20: Il bielorusso Naurozau con un tuffo da 41.85 chiude la prima rotazione che vede l’azzurro Marsaglia in testa davanti a Oliferchyk e Hausding. Tocci 11mo 9.20. Nono posto per il tedesco Seidel con 56.55 9.19. Si è accesa la gara: quarta piazza per il russo Molchanov con 64.50 9.18: Subito scavalcato Hausding alle spalle di Marsagliua dall’ucraino Oliferchyk che è secondo con 66.65 9.18: Molto bene il tedesco Hausding che si insedia al secondo posto con un tuffo coefficiente 3.1 che gli frutta 65.10 9.17: Anche il britannico Houlden non è parfetto e totalizza 51.15 come Kolodiy, 11mo 9.16: 48.10 per il croato Melsa 9.15: Il bulgaro Kostov si ferma a 42.90, lo svizzero Dutoit è nono con 52.70 9.14: Partenza tutt’altro che straordinaria per l’ucraino ...

