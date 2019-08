LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro a squadre mista in tempo reale Italia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.41 FANTASTICHE LE AZZURRE!!! Al traguardo l’fa segnare 54’13” 15.39 Molto verosimilmente quello del Belgio sarà ilda battere per salire sul podio. 15.38 Al traguardo la Francia con ildi 55’11” 15.35 Chiude la propria prova anche il Belgio con ildi 55’10”. 15.34 Al traguardo la Repubblica Ceca che chiude con ildi 57’19”. 15.33 Il vento è diventato molto intenso sul percorso. 15.32 Le azzurre non devono mollare, sono ancora in lotta per il podio. 15.31 Molto veloci le ragazze tedesche che al passaggio fanno segnare un buon 39’35”. 15.30 Al termine della prova maschile la classifica recita: Olanda 25’07”,25’20” e Germania con lo stesso. 15.28 Nulla da fare per l’oro, le olandesi volano. Al ...

