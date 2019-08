LIVE Ciclismo | Europei 2019 in DIRETTA | cronometro a squadre mista in tempo reale Italia

Fonte : oasport

(Di mercoledì 7 agosto 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28 Nulla da fare per l’oro, le olandesi volano. Al passaggio fanno segnare ildi 39’15”. 15.27 Di nuovo in difficoltà Silvia Valsecchi. C’è grande attesa per scoprire ildell’Olanda. 15.25 FANTASTICA!!!! All’intermedio le ragazze fanno segnare ildi 40’01”. 15.23 Buon passaggio all’intermedio per la Francia con 40’31”. 15.21 Fantastica Silvia Valsecchi che è riuscita a riprendere le compagne di squadra. 15.20 Il passaggio del Belgio al terzo intermedio è 40’55”. 15.19 Brutte notizie per l’, si sta staccando Silvia Valsecchi. 15.18 Passaggio al terzo intermedio della Repubblica Ceca con 41’50”. 15.17 Chiude la prova maschile anche la Germania con 25’28”. 15.14 Le tre azzurre hanno trovato un buon ...

zazoomnews : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro a squadre mista in tempo reale. Affini Boaro e Martinelli in gara… - zazoomnews : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro a squadre mista in tempo reale. Un nuovo format che può regalare… - zazoomblog : LIVE Ciclismo Europei 2019 in DIRETTA: cronometro a squadre mista in tempo reale. Un nuovo format che può regalare… -