L’Italia rischia davvero l’esclusione dalle Olimpiadi 2020 e di perdere Milano-Cortina

Acqua - un quarto della popolazione mondiale rischia di rimanere senza. E L’Italia è tra i Paesi ad “alto rischio” : Un quarto della popolazione mondiale, sparsa in 17 Paesi, rischia di rimanere senz’Acqua. L’allarme arriva da uno studio dell’organizzazione World Resources Institute, secondo cui nazioni come India, Iran e Botswana sono sottoposte attualmente ad uno stress idrico “estremamente elevato”: stanno cioè usando quasi tutta l’Acqua che hanno a disposizione, e potrebbero rimanere senza. Tra le regioni a rischio ...

Approvata la legge sullo sport : ora L’Italia rischia di non partecipare a Tokyo 2020 Il testo : Il Comitato olimpico internazionale attacca la legge Approvata dal Parlamento: 6 i punti critici che intaccherebbero l’autonomia dello sport italiano

Standard & Poor’s : L’Italia rischia la fine della Grecia : Dall’agenzia di ratinr allarme sui conti pubblici: la crescita è troppo bassa, attenti alla crisi di fiducia

Juncker : «L’Italia sbaglia direzione - rischia procedura per anni». E Conte : «Anche lui sbagliò con la Grecia» : Il presidente della Commissione Uea: «Dobbiamo prendere decisioni rilevanti in questo campo. L’Italia non è ancora una minaccia alla stabilità finanziaria, ma è un problema serio. La replica del premier italiano: «Convinti della nostra linea, non è recessiva»

