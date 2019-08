L’ex Velina Irene Cioni incinta | le parole su figlia | compagno e matrimonio

Gianni Morandi - FaceApp al contrario : «Avrei speranze con la Canalis?». E L’ex Velina risponde così : Gianni Morandi è un vero e proprio influencer. Sa infatti come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l’ultimo apparso sul suo profilo Instagram ufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c’è l’ex Velina ...

“Divina!”. Melissa Satta bollente sui social : mai vista L’ex Velina così : Dopo un periodo turbolento, Melissa Satta sembra aver finalmente ritrovato il sereno. l’ex velina, che ha turbato i sogni di milioni di italiani, è tornata infatti a mostrarsi sui social con il piglio e il sorriso che non si vedeva da tempo.Sexy e sensualissima per un party in maschera, la bella velina delle stagioni 2005/2008 si mostra in tutta la sua bellezza su Instagram ed è un fiorire di like, cuori e commenti tutti al maschile. Ma ...

Irene Cioni incinta - L’ex Velina di Striscia la Notizia sarà mamma per la prima volta : Grandissima gioia per Irene Cioni, che fu la Velina bionda di Striscia la Notizia al fianco di Ludovica Frasca per quattro stagioni dal 2013 al 2017. La showgirl, oggi modella, attrice e insegnante di yoga, aspetta il suo primo bambino dal compagno Giacomo, un ragazzo lontano dal mondo dello spettacolo.

Federica Nargi scatenata ad Ibiza : la vacanza delL’ex Velina è da urlo [VIDEO] : Federica Nargi sexy ad Ibiza: balletti scatenati in compagnia delle amiche in vacanza per l’ex velina E’ terminata la vacanza per Alessandro Matri: il calciatore del Sassuolo è tornato in Italia, dopo diversi giorni trascorsi ad Ibiza con la famiglia e tanti amici, per il ritiro con la sua squadra. E’ rimasta nella ‘Isla’ invece la sua dolce metà, Federica Nargi, che ieri sera si è scatenata in balli ...

Elisabetta Canalis bloccata in auto sotto il sole cocente : il video delL’ex Velina che sta facendo discutere : “Questo succede se lasciate i vostri animali in auto, specialmente d’estate”. Il video pubblicato sul proprio profilo Instagram, e che qualcuno ha definito “choc”, vede Elisabetta Canalis bloccata in macchina sotto il sole cocente. Si tratta, in realtà, di una campagna di sensibilizzazione dell’associazione Peta. “Gli animali che soffrono di colpo di calore possono subire danni cerebrali, o addirittura ...

Cesare Cremonini : ferie d’amore e due di picche alL’ex velina? Gossip : Cesare Cremonini, vacanze d’amore con Martina e il due di picche dato a un’ex velina: il Gossip sul cantante Fidati di me, io sono un latin lover… E sì Cesare Cremonini è proprio un latin lover. Da quando calca il palcoscenico, quel suo sorriso tenero, quella sua simpatica spontaneità e quel suo modo di fare […] L'articolo Cesare Cremonini: ferie d’amore e due di picche all’ex velina? Gossip proviene da Gossip ...

Nessuna nuova fiamma per Melissa Satta - L’ex Velina sbotta sui social : lo sfogo è durissimo [FOTO] : Melissa Satta smentisce categoricamente le voci del suo nuovo presunto flirt: il duro sfogo dell’ex velina Questa mattina sul social si è diramato sempre più lo scoop della presunta nuova storia d’amore di Melissa Satta. La showgirl italiana, ex moglie di Boateng, è stata paparazzata in compagnia di Tommy Chiabra, noto imprenditore italiano. L’ex velina però non ci sta: sui social è infatti spuntato un lungo sfogo col ...