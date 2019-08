Leucemia | via libera dell’Aifa alla terapia Car-t L’ematologo | “Nuova arma terapeutica”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) A un anno dal via liberosperimentazione da parte dell’Europa l’Agenzia Italiana del Fco ha dato il viarimborsabilità e quindidisponibilità in Italia della primacon cellule CAR-T. La nuova(Kymriah) con cellule immunitarie modificate contro i tumori potrà essere utilizzata nei centri specialistici selezionati dalle Regioni, per pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL), resistenti alle altre terapie o nei quali la malattia sia ricomparsa dopo una risposta ai trattamenti standard e per pazienti fino a 25 anni di età conlinfoblastica acuta (LLA) a cellule B. Le terapie CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-cell), sottolinea l’Aifa, rappresentano una strategia immunoterapica di ultimissima generazione nella lotta ai tumori ematologici. Utilizzano i globuli bianchi (linfociti T) prelevati dal paziente e ...

MarsicaW : TUMORI DEL SANGUE, IN ARRIVO UNA NUOVA TERAPIA RIVOLUZIONARIAIl primo via libera ufficiale alla car-t - terapia inn… -