Leo Mandella | chi è l' influencer da conoscere adesso

Fonte : gqitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Conoscete Leo? Sono quelli della generazione Z, i cosiddetti post-millennials, coloro che, nati dopo la seconda metà degli Anni 90, hanno contribuito alla rivoluzione dei social media trasformandoli, di fatto, in una piattaforma di visibilità personale, sfruttandola a seconda della propria attitude. Uno di questi che è riuscito a farsi notare dal mondo della moda è Leo, aka Gully Guy Leo. Con oltre 720mila follower su Instagram, il 17enne della contea di Warwickshire, non lontano da Londra, si è fattoin tutto il mondo grazie ai suoi originali look e ai suoi post superpop. In occasione della Paris Fashion Week maschile, lo abbiamo incontrato per renderlo protagonista del nostro servizio fotografico, e approfittato dell’occasione per chiedergli di sé e degli stereotipi nel mondo della moda. Come è nata la tua passione ...

