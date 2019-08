Lenny contro Eros Ramazzotti per Due Respiri | il brano cantato da Chiara Galiazzo è un

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 7 agosto 2019)per la canzone Due, scritta pere presentata nel 2016 a X Factor. L'inedito che la concorrente del talent ha portato in finale era stato firmato da, Lucavalli e Saverio Grandi ma ora spuntaDe Luca che rivendita la paternità del pezzo.Secondo quest'ultimo, sono state riscontrate "nume corrispondenze melodiche", nel ritornello e in altre parte del, tra Sogno D’Amore e Due. Non è la prima volta cherivendica la paternità del pezzo: lo aveva fatto anche nei confronti delMio Fratello di Biagio Antonacci.I legali dello studio Lione-Sarli hanno recapitato ade alla sua società di edizioni musicali un invito a sottoscrivere una negoziazione assistita per risolvere la faccenda in modo amichevole e nel più breve tempo possibile. De Luca accennava a danni ...