Lecco | frana dopo alluvione a Casargo | 200 sfollati - FOTO

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'ondata di maltempo che si è abbattuta in queste sul nord del Paese ha provocato ingenti danni nel comune di, in provincia di, dove unaha inondato il centro del paesele incessanti piogge delle ultime ore.Laha coinvolto la frazione di Codesino, già colpita da una bomba d'acqua all'inizio di agosto, travolgendo diverse auto in sosta, colpendo diverse abitazioni e bloccando quasi totalmente la SP67.Circa 200 persone sono state temporaneamente evacuate da quella che è considerata la zona rossa. Anche se i vigili del fuoco non hanno rilevato problemi di stabilità agli edifici, si è ritenuto opportuno disporre il trasferimento dei residenti.La viabilità dovrebbe essere ripristinata nelle prossime ore, ma il sindaco Antonio Leonardo Pasquini ha subito chiesto lo stato di calamità. Maltempo al centro-nord: ...

