Le prossime elezioni parlamentari in Polonia si terranno il 13 ottobre

Tony Iwobi : "Alle prossime elezioni vedrete altri leghisti neri. Salvini è il politico che ha fatto di più" : «Ho da fare amico mio, ho da fare. Sono pieno di impegni». Come, senatore Iwobi, lo sanno tutti che i parlamentari non fanno nulla. «Ma io sono un parlamentare leghista, seguo le orme di Salvini, quando non sono a Palazzo Madama, sono in giro sul territorio». Dicono tutti così «Guardi che per me l'