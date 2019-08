Le previsioni astrali dell' 8 agosto | le stelle favoriscono Toro e Pesci

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'oroscopo di giovedì 82019 si preannuncia molto interessante per i segni zodiacali di aria, in special modo per i nati sotto la Bilancia e i Gemelli. Dubbi e incertezze, nelle relazioni interpersonali, attanagliano i segni zodiacali di Vergine e Cancro che vivranno una giornata non propriamente idilliaca. Il lavoro e gli affari potrebbero giocare qualche brutto scherzetto a Capricorno e Scorpione e rovinargli le vacanze estive. La giornata per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23): in amore, oggi, potreste andare in escandescenze a causa di divergenze di vedute e interessi con il vostro partner. Ariete (21 marzo – 20 aprile): darete spazio ad un'improvvisa insoddisfazione che, purtroppo, si prevede vada avanti per almeno quarantotto ore....

