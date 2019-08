Le notizie del giorno ore 23 | 30

Calciomercato - le notizie del giorno : Nandez è arrivato in Italia - colpo per il Napoli - le altre trattative : Nandez IN Italia – Nahitan Nandez, 24 anni, centrocampista uruguayano che il Cagliari ha acquistato dal Boca Juniors, è sbarcato a Fiumicino. E’ arrivato con un aereo di linea dell’Aerolineas Argentinas proveniente da Bueno Aires. Secondo quanto si è appreso, il giocatore soprannominato “El Leon” si sottoporrà alle visite mediche a Villa Stuart, a Roma, per poi lasciare (I DETTAGLI) colpo PER IL Napoli – colpo del Napoli, ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano del governo si divide sulla Tav e la spaccatura nella maggioranza viene certificata dal voto del Senato sulle emozioni quella del MoVimento 5 Stelle e contraria all’opera viene bocciata con 100 81910 Sì mentre le altre tutte favorevole alla tav vengono approvate tra cui quella delle piedi e di Forza Italia chi apre un problema politico ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : GOVERNO: SOFFIA IL VENTO DELLA CRISI, SALVINI DA CONTE A PALAZZO CHIGI Al Senato passano le mozioni a favore della Torino-Lione, M5s vota da solo per il no e la tensione sale. La Lega avverte che "ci saranno conseguenze", il leader annulla i comizi del pomeriggio: parlerà alle 21 a Sabaudia. Pd: Conte salga subito al Quirinale e si dimetta. Tra i dem polemiche per la mancata uscita dall'Aula. FdI: situazione surreale, il capo dei 5 Stelle lasci. ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione nel studio Giuliano Ferrigno entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG Open Arms parlando del inasprimento della nuova legge sui disabili sia limitante stagnola Catalunya radio che scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 7 agosto in studio Giuliano Ferrigno stazione informazione ancora politica in apertura il Governo è diviso in aula sulla Tav è il voto del Senato sulle emozioni lo conferma quella del MoVimento 5 Stelle contraria l’opera viene bocciata con 100 81910 Mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle delle poesie di Forza Italia si apre un problema ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con all’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno entreremo In Italia se dovessimo avere seri problemi a bordo sono le parole di Oscar Camps fondatore della NG openars parlando del vento della nuova legge sicurezza bis ad un’emittente spagnola Catalunya radio e scatena la reazione di Matteo Salvini avrebbe avuto tutto il tempo per raggiungere la Spagna che ha ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano di governo è diviso in aula sulla Tav è il voto del Senato sulle emozioni nello conferma quella del MoVimento 5 Stelle contrari Allora vieni bocciata con 181 No è 110 cm mentre le altre tutte favorevoli alla tav vengono approvate tra cui quelle delle PD e di Forza Italia si apre un problema politico troppi ostacoli impediscono a questo governo di ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli una forte esplosione ha scosso questa mattina la capitale afgana Kabul è una fitta nube di fumo copre il cielo un’autobomba avrebbe colpito gli uffici della polizia nel distretto 066 ambulanze sono accorse nel luogo dell’esplosione avvenuta in un’area densamente popolata finora 34 persone ferite tra cui molte donne sono state trasportate In ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione e Roberta Frascarelli la scritta CasaPound è stata rimossa dalla facciata della storica sede del movimento di estrema destra Roma a toglierla sono stati gli stessi attivisti in vista dell’operazione di rimozione prevista per scadere del tempo concesso dal Campidoglio poco sopra quello che resta della scritta è stato esposto uno striscione che recita Questo è il problema di Roma ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione studio Roberta Frascarelli Consiglio dei Ministri autorizzato l’assunzione per l’anno scolastico 2019/2020 a tempo indeterminato di 53627 unità di personale docente 117 dirigenti scolastici date 1646 unità personale ATA e355 unità personale educativo è stata autorizzata anche la trasformazione tempo pieno di contratti a tempo parziale di 226 unità di personale ATA lo dicono in una ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale caduta dalla redazione studio Roberta ascarelli prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito quest’ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in appello lo ha deciso la Cassazione si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali i giudici hanno anche ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : RESA DEI CONTI SULLA TAV: IL M5S INSISTE "UN ERRORE", LA LEGA VOTA LA MOZIONE DEL PD Salvini in Senato dove è in corso la discussione sulle mozioni alla Torino-Lione presentate da 5 Stelle, Pd, FI, FdI e Misto. Toninelli attacca il leader del Carroccio: è un nano sulle spalle di giganti che lavorano. M5s: inciucio Lega-Pd è servito. Santangelo: il governo si rimette alle decisione dell'Aula. La partita si giocherà anche sul ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione studio Roberta Frascarelli prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito quest’ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in appello lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali giudici hanno anche ...