Le notizie del giorno ore 11 | 30

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale saluta dalla redazione studio Roberta Frascarelli prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito quest’ultimo resta responsabile del reato di appropriazione indebita per lui ci sarà in questo caso la rideterminazione della pena in appello lo ha deciso la Cassazione che si è pronunciata in merito al processo sulla truffa ai danni dello Stato per i rimborsi elettorali giudici hanno anche ...

Ultime notizie Roma del 07-08-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio il Ministro dell’Interno Matteo Salvini evocato la possibilità di un voto anticipato Al termine dell’incontro al Viminale con le parti sociali nel corso del promesso un coraggioso e sostanzioso abbassamento delle tasse nella prossima manovra Oggi abbiamo raccolto idee per l’Italia dei prossimi vent’anni ...

Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock - le pesanti accuse di truffa : Del Piero torna bianconero : Ha del clamoroso l’episodio che si è verificato lo scorso 27 luglio durante l’amichevole Borussia Dortmund-Udinese. In cabina di commento due ex calciatori della Bundesliga, Patrick Owomoyela e Norbert Dickel. Credendo di fare i simpatici, i due hanno iniziato col chiamare i calciatori friulani “itaker”, termine dispregiativo in uso negli anni ’50, finendo con lo storpiare i nomi di Lasagna e Pussetto (diventati Lasagne e Prosecco). Uno ...

Le notizie del giorno (ore 23.30) : SALVINI: "ELEZIONI ANTICIPATE? LO CAPIREMO ANCHE PRIMA DI SETTEMBRE", DOMANI LO SCONTRO SULLE MOZIONI TAV Il vicepremier, che sara' in Senato, conferma il 'no' al testo M5s e commenta: suicidio politico dei 5 Stelle. La partita si giochera' anche sul numero legale nell'Aula. Il vicepremier incontra le parti sociali: la manovra non diventi un gioco delle 3 carte, giu' le tasse e via la Tasi. Cambia il bonus 80 euro. Garavaglia: sara' ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : GUERRA DI DAZI E VALUTE: TRUMP "CON LA CINA SERVE ACCORDO MA GIUSTO", BORSE EUROPEE FALLISCONO IL RIMBALZO Ultima puntata della sfida tra le due potenze: stop di Pechino all'import dei prodotti agricoli Usa. Il presidente: sono con gli agricoltori. Affondano i mercati asiatici, le borse europee falliscono rimbalzo e chiudono negative, Milano -0,68%. Wall Street apre positiva poi riduce guadagni. MONITO DI SAVONA "CON GUERRA VALUTARIA TUTTI ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano perché il vicepremier Matteo Salvini dice alle parti sociali nel incontro al Viminale sul tema legge di bilancio oltre la spesa corrente con investimenti secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un punto di partenza chiaro vero far crescere il PIL ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura serve una manovra oltre la spesa corrente con investimenti questo il messaggio del vicepremier Matteo Salvini alle parti sociali dell’incontro al Viminale sul tema legge di bilancio secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un punto di partenza chiaro vero far crescere il PIL una ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : SALVINI RICEVE LE PARTI SOCIALI, "MANOVRA NON SIA GIOCO DELLE TRE CARTE" Il leader della Lega insiste sul taglio delle tasse e lancia l'abolizione della Tasi: ruba un miliardo ai cittadini. E rivendica: al Viminale 46 sigle, partecipazione maggiore che a Palazzo Chigi. Attacco a M5s alla vigilia del voto in Senato sulle mozioni sulla Tav: "Se tutto e' bloccato parola agli italiani, Toninelli non è all'altezza" APPROVATO IL DL CULTURA, PIÙ ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è cominciato intorno alle 5:30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti in zona bolognina nella prima periferia di Bologna carabinieri e polizia prendono arreda sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dovete ragionata una cinquantina di chiuse alla ...