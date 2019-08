Le notizie del giorno – La telecronaca razzista è shock | le pesanti accuse di truffa | Del

Le notizie del giorno (ore 23.30) : SALVINI: "ELEZIONI ANTICIPATE? LO CAPIREMO ANCHE PRIMA DI SETTEMBRE", DOMANI LO SCONTRO SULLE MOZIONI TAV Il vicepremier, che sara' in Senato, conferma il 'no' al testo M5s e commenta: suicidio politico dei 5 Stelle. La partita si giochera' anche sul numero legale nell'Aula. Il vicepremier incontra le parti sociali: la manovra non diventi un gioco delle 3 carte, giu' le tasse e via la Tasi. Cambia il bonus 80 euro. Garavaglia: sara' ...

Le notizie del giorno (ore 19 - 30) : GUERRA DI DAZI E VALUTE: TRUMP "CON LA CINA SERVE ACCORDO MA GIUSTO", BORSE EUROPEE FALLISCONO IL RIMBALZO Ultima puntata della sfida tra le due potenze: stop di Pechino all'import dei prodotti agricoli Usa. Il presidente: sono con gli agricoltori. Affondano i mercati asiatici, le borse europee falliscono rimbalzo e chiudono negative, Milano -0,68%. Wall Street apre positiva poi riduce guadagni. MONITO DI SAVONA "CON GUERRA VALUTARIA TUTTI ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione buona sera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano perché il vicepremier Matteo Salvini dice alle parti sociali nel incontro al Viminale sul tema legge di bilancio oltre la spesa corrente con investimenti secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un punto di partenza chiaro vero far crescere il PIL ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale siamo di nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano serve una manovra oltre la spesa corrente con investimenti Questo è il messaggio del vicepremier Matteo Salvini alle parti sociali nell’incontro al Viminale oggi tu sei la legge di bilancio secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di agosto in studio Giuliano Ferrigno spazioinformazione il PD sta promuovendo le prese una mobilitazione Popolare per fermare un governo che sta danneggiando gli interessi degli italiani analizzando l’Italia indegno spettacolo che siamo costretti a sopportare ogni giorno merita una risposta di grande mobilitazione lo scrive in una nota la Bice segretaria del PD Paola de Micheli ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 17 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno politica in apertura serve una manovra oltre la spesa corrente con investimenti questo il messaggio del vicepremier Matteo Salvini alle parti sociali dell’incontro al Viminale sul tema legge di bilancio secondo il leader della Lega la manovra non può essere un gioco delle tre carte sullo sfondo un punto di partenza chiaro vero far crescere il PIL una ...

Le notizie del giorno (ore 15 - 30) : SALVINI RICEVE LE PARTI SOCIALI, "MANOVRA NON SIA GIOCO DELLE TRE CARTE" Il leader della Lega insiste sul taglio delle tasse e lancia l'abolizione della Tasi: ruba un miliardo ai cittadini. E rivendica: al Viminale 46 sigle, partecipazione maggiore che a Palazzo Chigi. Attacco a M5s alla vigilia del voto in Senato sulle mozioni sulla Tav: "Se tutto e' bloccato parola agli italiani, Toninelli non è all'altezza" APPROVATO IL DL CULTURA, PIÙ ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 16 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli è cominciato intorno alle 5:30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti in zona bolognina nella prima periferia di Bologna carabinieri e polizia prendono arreda sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa sono fuori dall’edificio dovete ragionata una cinquantina di chiuse alla ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli Ha 74 anni dal disastro nucleare i rintocchi della campana nel Parco del memoriale della Pace di Hiroshima hanno scandito il tradizionale minuto di raccoglimento alle 8:15 del mattino per ricordare l’orrore della prima bomba atomica sganciata dagli Stati Uniti sulla città diventata simbolo della catastrofe provocato dall’uomo cinquantamila ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 14 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla stazione in studio Roberta Frascarelli è cominciato intorno alle 5:30 lo sgombero dello spazio pubblico autogestito xm24 in via Fioravanti in zona bolognina nella periferia di Bologna Carabinieri Polizia prendo una resa sono entrati dentro il centro sociale parte di agenti e militari in tenuta antisommossa Sono fuori dall’edificio dove si è radunata una cinquantina di attivisti chiuse ...

Le notizie del giorno (ore 11 - 30) : SALVINI AVVERTE M5S: "SE TUTTO È BLOCCATO PAROLA AGLI ITALIANI, TONINELLI NON È ALL'ALTEZZA" Il leader della Lega alla vigilia del voto in Senato sulle mozioni sulla Torino-Lione attacca: assurdo insistere sulla linea di lasciare i lavori a metà. Stop al salario minimo: viene prima il taglio delle tasse. Il vicepremier al Viminale incontra le parti sociali sulla manovra: "Non è un tavolo parallelo a quello di Palazzo Chigi". ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 13 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla in studio Roberta Frascarelli la polizia della Malaysia sta cercando con l’aiuto di un elicottero e dei cani una ragazza inglese di 15 anni di Londra scomparsa 3 giorni da una riserva naturale del paese la famiglia di Nora poi ha detto che la giovane domenica non era nella sua camera da letto al resort Giusy nello stato meridionale leggeri sembilan la finestra era aperta e Si indaga per un ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 12 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per ritrovare l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio dopo il sì del Senato al DL sicurezza bis ha provato ieri sera Attenzione si sposta sulla Tav sulla mozione per il no targata Movimento 5 Stelle al voto domani è intervenuto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini Toninelli non mi sembra all’altezza di gestire le infrastrutture di un paese bello ...

Ultime notizie Roma del 06-08-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul DL sicurezza bis stai con 160 voti favorevoli e 57 voti contrari 21 astenuti incazzato l’ultimo via Libera del Parlamento e con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale legge Fratelli d’Italia come annunciato si è astenuta mentre Forza Italia non ha partecipato al voto pure i presenti sono stati ...