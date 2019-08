Le migliori fotocamere subacquee sotto i 150 euro

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) (Foto: Panasonic) Quali sono leda acquistare per le vacanze di quest’estate 2019 ormai esplosa in pieno? Abbiamo scelto quattro modelli che si possono ordinare al volo online ricevendoli a strettissimo giro di posta oppure trovare nei negozi fisici. Le parole d’ordine sono due: economicità e capacità di sopravvivere a tuffi e immersioni. FujiFilm FinePix XP120 (139) (Foto: Fujifilm) Colorata, compatta e dalla grande resitenza, Fujifilm FinePix XP120 monta anche lei un sensore da 16 megapixel con zoom da 5x e stabilizzatore meccanico. Può immergersi fino a 20 metri di profondità, cadere da 2 metri e non gela né teme polvere. A bordo c’è un intervallometro per realizzare filmati time lapse. Panasonic Lumix DMC-FT30 (119) (Foto: Lumix) Costa poco ma è tra le più compatte, resistenti e dotate di un hardware mica male: Panasonic ...

