L’Antitrust ha multato per 278 milioni di euro complessivi diverse aziende del settore

Leggete bene le offerte sulla fibra ottica (L’Antitrust ha multato le compagnie telefoniche) : Le principali compagnie telefoniche operanti in Italia sono di nuovo finite al centro del mirino dell’Antitrust. Il garante della concorrenza e del mercato ha multato Telecom Italia, Wind Tre, Fastweb e Vodafone per aver utilizzato comunicazioni poco chiare riguardo ai costi e alle limitazioni dei loro servizi per le connessioni in fibra. Come si legge nel bollettino settimanale dell’autorità, a essere sotto accusa sono quindi soprattutto le ...