L’Agenzia del farmaco approva la terapia CAR-T per i tumori del sangue

Car-T - approvata dalL’Agenzia Italiana del Farmaco nuova cura per le leucemie : La prima cura per leucemie e linfomi basata sull’utilizzo di linfociti T «ingegnerizzati» dello stesso paziente sarà ora rimborsabile dal Servizio Sanitario Nazionale

L’Agenzia delle Entrate chiede alla Svizzera i nomi dei clienti di Ubs : L'Agenzia delle Entrate punta il mirino su chi ha depositato soldi nelle filiali svizzere di Ubs, la banca che lo scorso giugno ha accettato di versare 111,5 milioni di euro al Fisco italiano per chiudere un contenzioso con risvolti penali sui quali proseguono le trattative con la Procura per un patteggiamento

Un’esplosione avvenuta martedì alla sede delL’Agenzia delle entrate danese a Copenaghen è stata causata intenzionalmente : La polizia di Copenaghen, in Danimarca, ha detto che l’esplosione avvenuta martedì sera nella sede dell’agenzia delle entrate nazionale, nell’est della città, è stata provocata intenzionalmente. La facciata dell’edificio è stata gravemente danneggiata, ma nessuno è stato ferito. La polizia

Fisco - stop a notifica cartelle delL’Agenzia delle Entrate a Ferragosto : congelate fino a settembre : L'Agenzia delle Entrate-Riscossioni sospende dal 10 al 25 agosto l'invio degli atti che andrebbero inviati ai contribuenti. Si tratta, in totale, di circa 800mila comunicazioni riguardanti le cartelle del Fisco che verranno congelate per due settimane e poi notificate - sia tramite posta ordinaria che attraverso la Pec - a partire dal 26 agosto.Continua a leggere

Confermata a Telespazio la gestione della rete ASINet delL’Agenzia Spaziale Italiana : L’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) ha assegnato a Telespazio, una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), la gestione delle operazioni e della manutenzione della rete ASINet, che assicura le comunicazioni tra i centri nazionali e internazionali coinvolti nelle missioni spaziali a partecipazione Italiana. Inoltre, Telespazio fornirà le attività di adeguamento architetturale della rete e il servizio di hosting degli apparati ASINet presso ...

I Paesi Bassi e la Svizzera interromperanno i finanziamenti alL’Agenzia dell’ONU che si occupa dei rifugiati palestinesi : I Paesi Bassi e la Svizzera hanno annunciato che interromperanno i finanziamenti all’agenzia dell’ONU che si occupa di rifugiati palestinesi, la UN Relief and Works Agency (UNRWA). La decisione è stata presa perché da un rapporto interno all’organizzazione – di

Missione Beyond - Luca Parmitano avvia NUTRISS - il primo esperimento delL’Agenzia spaziale italiana sulla ISS : Il primo dei sei esperimenti dell’agenzia spaziale italiana è stato attivato oggi per essere eseguito da Luca Parmitano, astronauta dell’ESA. Si tratta di NUTRISS, un test scientifico realizzato dall’Agenzia spaziale italiana (ASI) proposto dal professor Gianni Biolo dell’Università degli Studi di Trieste. La sperimentazione ha come obiettivo quello di mantenere una composizione corporea ideale evitando l’aumento del rapporto massa grassa/massa ...

ONU : morto il direttore generale delL’Agenzia per l’Energia Atomica : È morto il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’Energia Atomica (AIEA) Yukiya Amano: lo ha reso noto la stessa Agenzia ONU. Il segretariato AIEA ha deciso di pubblicare sul sito anche “l’ultima riflessione” del diplomatico giapponese che avrebbe voluto inserire nella lettera di dimissioni da presentare al Consiglio dei Governatori: “Durante lo scorso decennio, l’Agenzia ha conseguito dei ...

L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha riprogrammato per il 22 luglio il lancio della sua seconda missione lunare : L’Agenzia spaziale indiana (ISRO) ha riprogrammato il lancio della sua seconda missione lunare per lunedì 22 luglio alle 2.43, ora locale. Lunedì 15 luglio l’agenzia lo aveva rinviato a causa di un problema tecnico emerso a circa un’ora di distanza

Roma - movimenti per la casa occupano sede regionale : “Stop agli sgomberi”. Aggredito un giornalista delL’Agenzia Dire : Un blitz presso la sede della Regione Lazio da parte movimenti per la casa finisce con un’aggressione a un giornalista. Un gruppo di esponenti del Movimento per il diritto all’abitare stamattina ha occupato l’atrio del palazzo della Giunta regionale del Lazio, su via Cristoforo Colombo, a Roma, scavalcando i tornelli e cercando di entrare nella Sala Tevere, dove il governatore Nicola Zingaretti avrebbe dovuto tenere una conferenza ...

Finta Partita Iva per Flat tax - partono i controlli delL’Agenzia delle Entrate : Finta Partita Iva per Flat tax, partono i controlli dell’Agenzia delle Entrate Coloro che cercano di eludere il Fisco, non mancano mai. Ovviamente, visto lo scenario, sono quotidiani i controlli dell’Agenzia delle Entrate, per scovare coloro che cercano, in un modo o nell’altro, di evadere le tasse. Vediamo, nello specifico, di fare chiarezza circa la questione controlli, disposti dal Fisco nei confronti delle finte partite ...

Concorsi Emilia Romagna - 11 posti alL’Agenzia Regionale del Lavoro : In arrivo numerosi Concorsi Emilia Romagna: oltre alle 1.300 assunzioni previste dal Piano dei Fabbisogni del triennio 2019 – 2021, la Regione ha indetto dei bandi per potenziare l’organico in servizio nell’Agenzia Regionale del Lavoro. In Gazzetta Ufficiale sono state pubblicate le selezioni per Dirigenti, Specialisti e Assistenti in Politiche del Lavoro. Vediamo assieme i posti a disposizione, i requisiti di partecipazione e ...

Como - 5 arresti per corruzione : c’è anche l’ex direttore delL’Agenzia delle Entrate. “Rivelava verifiche ai commercialisti” : corruzione e rivelazione di segreti di ufficio. Con queste accuse la Guardia di Finanza di Como ha arrestato Roberto Leoni, ex direttore dell’Agenzia delle Entrate di Como che attualmente ricopre lo stesso ruolo a Varese. In carcere sono finiti anche Stefano La Verde, funzionario già in servizio a Como e ora capo area dell’ufficio legale dell’Agenzia a Pavia, i due commercialisti Antonio e Stefano Pennestrì e Andrea Butti, titolare del ...

Mario Sechi sarà il nuovo direttore delL’Agenzia di stampa Agi : Mario Sechi, ex direttore del Tempo, sarà il nuovo direttore dell’agenzia di stampa Agi, dice il sito Prima Comunicazione. Prenderà il posto di Riccardo Luna, che ricopre la carica dal 2016. Sechi, 51 anni, ha lavorato al Giornale, all’Unione Sarda, a Panorama, al Foglio ed è stato vicedirettore