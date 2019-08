La Xylella ha trasformato il Salento | al posto degli uliveti | un paesaggio arido e

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “Fino a qualche anno fa si parlava dia macchia di leopardo nel. Adesso, invece, lo scenario è uniforme in tutta la provincia di Lecce. Ma in questo tratto che percorro giornalmente, lo scenario è cambiato nelle ultime 48 ore, con l’avvioabbattimentiulivi ormai da tempo defogliati a causa della”, afferma l’agronomo Antonio Polimeno, autore del video che trovate in fondo all’articolo. Le immagini, riprese tra Ruffano e Montesano, in provincia di Lecce, mostrano uno scenario apocalittico a causa della, il batterio che sta decimando gli ulivi del. Quello che prima era unverdeggiante, pieno di alberi rigogliosi, in pochi anni ha assunto un colore giallastro, segno inequivocabileeffetti dellasulle piante, dove vive e si riproduce all’interno dell’apparato conduttore della linfa grezza. Quel...